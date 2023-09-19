ua en ru
Вт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи зможуть українці отримати німецьку пенсію на пільгових умовах: пояснення

Вівторок 19 вересня 2023 14:17
UA EN RU
Чи зможуть українці отримати німецьку пенсію на пільгових умовах: пояснення Фото: Українські біженці в Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині в соцмережах поширюється інформація, що українські біженці зможуть отримувати німецьку пенсію із 57 років. Це на 10 років раніше, ніж самі німці.

Цю інформацію спростували у Федеральному пенсійному страхуванні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на aussiedlerbote.de.

Повідомлення про пільговий вихід на пенсію поширюється у одному з месенджерів: "Із червня Німеччина виплачуватиме пенсії українцям з 57 років". Такі повідомлення викликали реакцію у німецькому суспільстві, адже йдеться про пільговий вихід біженців на пенсію раніше за німців на 10 років.

У Федеральному пенсійному страхуванні Німеччини опублікували спростування. У заяві йдеться, що для іноземців і громадян Німеччини застосовуються ті самі пенсійні закони та вік виходу на пенсію.

"У соцмережах неодноразово неправдиво стверджують, що біженці з України можуть вийти на пенсію в Німеччині в 50 років. Це не правда. Пенсію за віком у Німеччині можна отримати лише з 63 років за умови наявності 35 років пенсійного стажу та лише з відрахуваннями. Ці загальні пенсійні положення поширюються і на біженців з України. Спеціального закону немає", – звертають увагу в Німецькій службі пенсійного страхування.

Встановлений законом вік виходу на пенсію у Німеччині коливається залежно від виду пенсії за віком – від 63 до 67 років.

Кожен працівник у Німеччині сплачує пенсійне страхування. Це означає, що іноземці, наприклад, громадяни України, також можуть отримати німецькі пенсійні права. Але право на пенсію мають лише ті, хто сплачував внески протягом не менше 5 років та досяг установленого пенсійного віку.

Мінімальний страховий стаж для отримання пенсії можна отримати, якщо додати періоди роботи в Німеччині та інших країнах. Йдеться про країни ЄС, з якими Німеччина уклала угоду про соціальне забезпечення.

Україна до цього переліку них не входить та не має ратифікованої угоди про соціальне забезпечення. Тобто період, який біженець відпрацював в Україні, не буде врахований до мінімального страхового стажу для пенсії в Німеччині.

Нагадаємо, ми розповідали, як підтвердити особу для отримання української пенсії у Німеччині.

Також ми повідомляли, що у Німеччині підвищать виплати українським біженцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійний вік
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олексій Войцеховський
Справжнє серце Гуцульщини. У скільки обійдеться відпочинок в Верховині восени
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Ирина Савіна
Проїзд за 49 євро. В яких країнах ЄС діють бюджетні абонементи за транспорт
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Віктор Шатров
Історія з 1920-х. Як українські Карпати стали центром активного туризму
Віктор Шатров
історик, публіцист, блогер
Роман Маленков
Від Виговського до Хмельницького. Де поховані творці української державності
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Всі точки зору