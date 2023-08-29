У Німеччині підвищать виплати українським біженцям: які будуть суми

Соціальні виплати Bürgergeld у Німеччині підвищать із початку наступного року. Про це заявив міністр соціальных справ Губертус Гайль.

Розмір допомоги зросте на 12% у зв'язку із інфляцією, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на tagesschau.de.

У 2023 році в Німеччині почали виплачувати допомогу з безробіття Bürgergeld (громадянський дохід). Це виплати для людей, у кого дохід менший за прожитковий мінімум і нема роботи. Допомогу Bürgergeld у Німеччині отримують понад 5,5 млн людей. Ці ж виплати поширюються і на українських біженців.

З початку 2024 року розмір допомоги відчутно зросте. Зокрема, нові суми виплат будуть такі:

батьки-одинаки або самотні дорослі – 563 євро (зараз 502 євро);

діти до 6 років – 357 євро (зараз 318 євро);

діти віком 7-14 років – 390 євро (зараз 348 євро);

діти 15-18 років – 471 євро (зараз 420 євро);

У січні 2023 року дохід громадян замінив виплати Hartz IV, які також поширювалися на українських біженців. Тоді стандартні ставки допомоги піднялися приблизно на 50 євро.

При нарахуванні допомоги враховуються витрати на житло, доходи та активи вище певного порогу.

Раніше ми повідомляли, що українські біженці масово виїжджають із Польщі. Частина з них переїжджають до Німеччини.

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