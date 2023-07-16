Яких працівників найчастіше шукають працівників у Німеччині та скільки можна заробити

В Німеччині не вистачає кваліфікованих електриків, механіків, інженерів, айті-фахівців та є багато вакансій у багатьох інших галузях. Попри те, що роботу в Німеччині вважають престижною та активно переїздять в цю країну з інших держав, працівників все одно мало.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на звіт Wage Centre.

До Німеччини в пошуках роботи переїздять з усього світу

Стабільність і різноманітність німецької економіки створює дуже сприятливі умови для розвитку місцевого ринку праці, пишуть у звіті.

"На відміну від багатьох інших держав-членів Європейського Союзу, кількість безробітних за останнє десятиліття скоротилася майже вдвічі, і сьогодні не лише мігранти чи біженці, а й кваліфіковані спеціалісти з досить благополучних регіонів Західної Європи та Північної Європи, Америки прагнуть знайти роботу в Німеччині", – йдеться у публікації.

Грамотні урядові реформи, ефективна робота Федерального агентства зайнятості, масштабна децентралізація, а також успішна співпраця між профспілками та роботодавцями дозволяють Німеччині повною мірою забезпечити роботою як місцевих громадян, так і іноземців.

Фото: Потреба у кваліфікованих працівниках та достойні зарплати роблять Німеччину популярною країною для переїзду (Getty Images)

"Звичайно, не кожен іноземний шукач роботи може розраховувати на те, що знайде роботу. Одна з головних умов – затребуваність тієї чи іншої професії на ринку Німеччини", – пишуть на сайті.

У 2023 році середня зарплата в Німеччині є однією з найвищих у Європі. У країні чудова інфраструктура, якісна медицина, освіта та система соціального захисту, створені оптимальні умови для проживання та побудови успішної кар’єри.

Які середні зарплати в Німеччині

За даними Федерального бюро статистики, середня зарплата штатних співробітників у Німеччині у минулому 2022 році склала 4105 євро. Це узагальнені дані: є і більші, і менші виплати. Однак цифра більш-менш відповідає реальності: людина на середній посаді, з гарною, але не з вищою освітою, може розраховувати на 4 тисячі євро на місяць.

До слова, в Німеччині дуже популярні робітничі професії. Далеко не всі йдуть навчатися в університети. Наприклад, нерідко молоді хлопці відразу у старших класах вже хочуть вчитися на механіків, зварювальників.

Люди з вищою освітою в НІмеччині здобувають у середньому близько 5 000 євро, а працівники без освіти заробляють приблизно 3 500 євро на місяць.

В країні суворо слідкують за дотримання роботодавцями трудового законодавства. З 2023 року мінімальна зарплата в Німеччині складає 12 євро на годину. Це означає, що працівник, який працює повний робочий день (8 годин на день), повинен отримувати щонайменше 1 920 євро на місяць.

Яких працівників в Німеччині шукають найчастіше: список професій

Нині в кількох галузях економіки Німеччини відчувається дефіцит спеціалістів. Особливо це стосується промисловості, інформаційних технологій, медицини, фінансів, науки й освіти.

Фото: В Німеччині потрібні інженери, автомеханіки, зварювальники (Getty Images)

Щоб знайти роботу, необхідно мати вищу освіту та добре володіти німецькою або англійською мовами. Не менш важливим є рівень кваліфікації та досвід роботи.

Які професії затребувані в Німеччині у 2023 році. Інформація базується на офіційних даних німецьких статистичних служб і кадрових агентств.

автомеханік;

автоелектрик;

акушерка;

сантехнік;

дипломована медична сестра;

інженер-механік;

інженер-будівельник;

інженер-електрик;

механік систем кондиціонування та холоду;

оператор call-центру;

програміст (різні напрямки);

зварювальник;

сільськогосподарський робітник;

соціальний працівник (догляд за людьми похилого віку);

спеціаліст у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму;

вчений, професор університету;

вчитель/вихователь;

медсестра та лікар швидкої допомоги;

фінансист та бухгалтер.

За оцінками однієї з найавторитетніших консалтингових компаній Європи, Prognos, до 2030 року на німецькому ринку праці відчуватиметься дефіцит 3 мільйонів кваліфікованих працівників.

Найбільш перспективні та затребувані професії в Німеччині для іноземців сьогодні та в найближчому майбутньому асоціюються з технічними спеціальностями: робота на виробництві, будівництві та різних галузях промисловості.

Відзначимо, в Німеччині й надалі спостерігається брак фахівців у різних галузях. Всього за минулий рік роботодавці в країні не змогли заповнити близько 630 тисяч вакансій.

Також брак робочої сили відчувається і в Польщі.

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