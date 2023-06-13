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Брак робочої сили. Які фахівці найбільше потрібні у Польщі: вакансії

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Вівторок 13 червня 2023 11:43
Брак робочої сили. Які фахівці найбільше потрібні у Польщі: вакансії Фото: Брак фахівців на робітничі спеціальності у Польщі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

У Польщі стикаються із браком фахівців, в тому числі через війну в Україні. Найбільша нестача відчувається на підприємствах, де працювали чоловіки: значна частина з них поїхала в Україну, щоб захищати країну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Rfi.fr.

"Поїхали захищати Батьківщину". Де найбільше не вистачає працівників

У маленькій будівельній компанії Шимона Яневського в Польщі працювало 10 українців, але почалася війна, і все змінилося, пише видання.

"У мене більше немає жодного українського працівника. Вони були опорою моєї компанії", – каже чоловік.

Робітники його компанії поїхали в Україну в січні 2022 року, щоб побачитися зі своїми родинами. Через місяць Росія вторглася в їхню країну, і вони більше не повернулися. Яневський – далеко не єдиний польський підприємець, який втратив українських працівників через війну.

За офіційними даними, понад 300 000 українців мали посвідки на проживання в Польщі до повномасштабної війни, хоча реальною кількістю українців, які тоді жили у Польщі, вважається приблизно 1,5 мільйона.

"Українські громадяни, чоловіки, покинули свої робочі місця в Польщі та поїхали захищати Батьківщину", – повідомила міністр сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Малаг.

Роботодавці повідомляють, що деякі галузі ризикують втратити робочу силу, додала вона.

Брак робочої сили. Які фахівці найбільше потрібні у Польщі: вакансіїФото: Найбільше працівників не вистачає у галузях, де працювали чоловіки (Getty Images)

Найбільше постраждав польський будівельний сектор: до війни там працювало 480 000 іноземців, і четверо з п’яти були з України, каже Ян Стилінський, голова Польської асоціації роботодавців будівельної промисловості (PZPB).

Чверть українців-чоловіків у Польщі покинули країну після початку війни 24 лютого, повідомляють польські ЗМІ.

Дефіцит робочої сили посилюється

Дефіцит робочої сили у Польщі посилюється. У 2019 році вже існувала потреба в 150 000 працівниках, а сьогодні ця кількість зросла приблизно до 250 000. Проблема в першу чергу стосується малого та середнього бізнесу у східній Польщі, яка межує з Україною.

Протягом місяця Яневському довелося залучати субпідрядників. Він підтримує зв’язок зі своїми співробітниками в Україні, і надає підтримку країні у важкий час.

"Це була команда, з якою я працював чотири роки за своїми стандартами, і ми дуже добре розумілися", — каже Яневський. Зараз він приймає 10 членів сімей своїх співробітників – дружин та дітей, які вимушено стали біженцями.

Втім, дефіцит робочої сили – не єдина проблема.

"До цього додаються й інші серйозні проблеми, викликані війною: різке зростання цін на матеріали, паливо, цемент, є дефіцит інших основних продуктів через розрив ланцюгів поставок", — каже Барбара Дзецюхович, голова Національної палати дорожнього будівництва.

Брак робочої сили. Які фахівці найбільше потрібні у Польщі: вакансіїФото: Сьогодні потреба в працівниках у Польщі складає близько 250 000 людей (Getty Images)

Які робітничі професії найбільш затребувані в Польщі

З 1 січня 2023 року мінімальна зарплата у Польщі становить 3490 злотих брутто (29 665 гривень). Якщо говорити про нетто, тобто зарплату "на руки", то це мінімум 2709,48 злотих (23 030 гривень). З липня 2023 року "мінімалка" у Польщі має вирости ще раз. Тоді буде становити 2783,86 злотих нетто.

РБК-Україна наводить список із деяких робітничих професій, які найбільше мають попит у Польщі:

  • електрик: зарплата може коливатися від 3 000 до 7 000 злотих на місяць;
  • слюсар: від 2 800 до 6 000 злотих;
  • муляр: від 2 700 до 5 700 злотих;
  • столяр: від 2 700 до 5 000 злотих.
  • зварювальник: від 2 800 до 6 200 злотих;
  • механік: 2 800 до 6 800 злотих;
  • водій вантажівки: від 2 900 до 5 800 злотих;
  • сантехнік: від 2 800 до 6 000 злотих;
  • фарбувальник: від 2 800 до 5 300 злотих.

Зазначимо, це усереднені зарплати, які зазвичай можна отримати "на руки" після всіх податків. Заробітні плати можуть різнитися залежно від регіону Польщі, досвіду працівника, умов і годин праці та його навичок.

Нагадаємо, з дефіцитом кадрів стикаються і в Німеччині. Ми писали, яких працівників там найбільше не вистачає.

Також ми писали, чи можна виїздити на роботу в Європу під час воєнного стану.

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