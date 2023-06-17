ua ru
Сб, 17 червня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

600 000 вакансій. Чому в Німеччині не вистачає фахівців і кого саме шукають

Новость на русском →
Субота 17 червня 2023 13:10
600 000 вакансій. Чому в Німеччині не вистачає фахівців і кого саме шукають Фото: Яких фахівців не вистачає в Німеччині (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В Німеччині й надалі спостерігається брак фахівців у різних галузях. Всього за минулий рік роботодавці в країні не змогли заповнити близько 630 тисяч вакансій.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Thelocal.de.

В яких галузях найбільше не вистачає фахівців у Німеччині

Попри відносно повільне економічне відновлення у 2022 році, роботодавці Німеччини не змогли заповнити близько 630 000 вакансій у своїх галузях, йдеться у звіті Інституту німецької економіки (IW).

Раніше особливо затребуваними були люди з освітою в галузі інформаційних технологій, електротехніки та проектування та нагляду за будівництвом. Зараз в Німеччині не вистачає фахівців ще і у таких галузях: охорона здоров’я, соціальні послуги, навчання та освіта.

Дедалі більше зростає нестача кваліфікації в секторах, які раніше не дуже страждали від нестачі робочої сили: у сферах комерційних послуг, торгівлі, дистрибуції, готельного господарства та туризму. В цих галузях минулого року кількість незаповнених вакансій зросла майже втричі.

Фахівець із трудового права Німецької конфедерації кваліфікованих ремесел Ян Данненбрінг каже, що нестача робочої сили сильно впливає й на сектор торгівлі.

600 000 вакансій. Чому в Німеччині не вистачає фахівців і кого саме шукаютьФото: Кількість вакансій у сфері гостинності за минулий рік зросла утричі (Getty Images)

"Ми дуже страждаємо від нестачі кваліфікованих працівників. Потрібні кваліфіковані фахівці, роботу яких навряд чи можна автоматизувати, як часто відбувається на підприємствах", – каже він.

У німецькому економічному інституті IW Cologne вважають, що Німеччина не зможе вирішити проблему нестачі кваліфікованих працівників без значного зростання міграції.

У березні по всій країні було зайнято рекордні 45,6 мільйона людей, але збільшення показників зайнятості відбулося майже виключно завдяки мігрантам. Особливо мігрантам з країн, які не входять до ЄС.

"Навіть якщо ми активізуємо весь внутрішній потенціал, це буде неможливо без подальшої імміграції, в тому числі з демографічних причин. Нам потрібна міграція як робочої сили, так і кваліфікованих працівників", – пояснила голова Федерального агентства зайнятості Андреа Налес.

Уряд Німеччини сподівається заохотити новий приплив кваліфікованих працівників до країни, писало РБК-Україна напередодні.

Також ми перераховували професії, де найбільше відчувається дефіцит робочої сили в Німеччині:

  • працівники готелів та ресторанів;
  • водії автобусів;
  • слюсарі;
  • фахівці з догляду за дітьми;
  • будівельники;
  • інженери в галузі автомобілебудування;
  • архітектори;
  • фармацевти;
  • фахівці з інформаційних технологій.

Також зараз брак робочої сили відчувається і в Польщі. А раніше стало відомо, чому мало біженців за кордоном знайшли роботу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Трудовой кодекс
Відпочинок в Україні
Точки зору
Марина Казакова
Вперше за кордон. Як спланувати поїздку без зайвих клопотів: поради жінкам
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Віталій Чорненький
Подалі від бойових дій. Що треба знати про евакуацію дітей під час війни
Віталій Чорненький
координатор напрямку юридичної допомоги БФ "Право на захист"
Ирина Савіна
Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрути
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Олег Васильєв
В умовах дефіциту. Як купити квитки на поїзди до Польщі, Угорщини та Чехії
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору