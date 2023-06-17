600 000 вакансій. Чому в Німеччині не вистачає фахівців і кого саме шукають

Фото: Яких фахівців не вистачає в Німеччині (Getty Images)

В Німеччині й надалі спостерігається брак фахівців у різних галузях. Всього за минулий рік роботодавці в країні не змогли заповнити близько 630 тисяч вакансій.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Thelocal.de.

В яких галузях найбільше не вистачає фахівців у Німеччині

Попри відносно повільне економічне відновлення у 2022 році, роботодавці Німеччини не змогли заповнити близько 630 000 вакансій у своїх галузях, йдеться у звіті Інституту німецької економіки (IW).

Раніше особливо затребуваними були люди з освітою в галузі інформаційних технологій, електротехніки та проектування та нагляду за будівництвом. Зараз в Німеччині не вистачає фахівців ще і у таких галузях: охорона здоров’я, соціальні послуги, навчання та освіта.

Дедалі більше зростає нестача кваліфікації в секторах, які раніше не дуже страждали від нестачі робочої сили: у сферах комерційних послуг, торгівлі, дистрибуції, готельного господарства та туризму. В цих галузях минулого року кількість незаповнених вакансій зросла майже втричі.

Фахівець із трудового права Німецької конфедерації кваліфікованих ремесел Ян Данненбрінг каже, що нестача робочої сили сильно впливає й на сектор торгівлі.

Фото: Кількість вакансій у сфері гостинності за минулий рік зросла утричі (Getty Images)

"Ми дуже страждаємо від нестачі кваліфікованих працівників. Потрібні кваліфіковані фахівці, роботу яких навряд чи можна автоматизувати, як часто відбувається на підприємствах", – каже він.

У німецькому економічному інституті IW Cologne вважають, що Німеччина не зможе вирішити проблему нестачі кваліфікованих працівників без значного зростання міграції.

У березні по всій країні було зайнято рекордні 45,6 мільйона людей, але збільшення показників зайнятості відбулося майже виключно завдяки мігрантам. Особливо мігрантам з країн, які не входять до ЄС.

"Навіть якщо ми активізуємо весь внутрішній потенціал, це буде неможливо без подальшої імміграції, в тому числі з демографічних причин. Нам потрібна міграція як робочої сили, так і кваліфікованих працівників", – пояснила голова Федерального агентства зайнятості Андреа Налес.

Уряд Німеччини сподівається заохотити новий приплив кваліфікованих працівників до країни, писало РБК-Україна напередодні.

Також ми перераховували професії, де найбільше відчувається дефіцит робочої сили в Німеччині:

працівники готелів та ресторанів;

водії автобусів;

слюсарі;

фахівці з догляду за дітьми;

будівельники;

інженери в галузі автомобілебудування;

архітектори;

фармацевти;

фахівці з інформаційних технологій.

Також зараз брак робочої сили відчувається і в Польщі. А раніше стало відомо, чому мало біженців за кордоном знайшли роботу.

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