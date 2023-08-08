Дешево й сердито. Попит росіян на відпочинок у Криму обвалився удвічі

Цього року відпочинок на морському узбережжі Криму не має попиту у росіян, незважаючи на те, що ціни нижчі на 50%, ніж на курортах Краснодарського краю.

Інтерес російських туристів до кримських пляжів знизився удвічі порівняно з показниками 2022 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За даними російських туроператорів, у середині липня продажі турів до Криму впали до мінімуму. На сьогоднішній день попит залишається вдвічі нижчим за показники за серпень 2022 року.

Наголошується, що невелике зростання продажів на початку липня було викликано подорожчанням закордонних турів на тлі падіння курсу рубля. Але з середини минулого місяця туристи знову стали менше бронювати відпочинок у Криму.

Після атаки 17 липня на Кримському мості закрили рух автотранспорту. Тоді російські туристи почали масово скасовувати бронювання відпочинку на півострові.

Наразі у Крим продовжують планувати відпочинок дві групи туристів: ті, хто відпочивав на півострові в минулі роки і їм сподобалося, і ті, хто шукає бюджетні варіанти. У серпні розміщення на курортах Краснодарського краю – на 30-50% дорожче, ніж у Криму.

Щоб привабити туристів, туристичний сектор Криму знижує ціни. Цього року у серпні вартість відпочинку дешевша на 15-20%, ніж минулого року. Готелі проводять різні акції вже з початку сезону, додатково знижуючи ціни на 10-30%.

Нагадаємо, ми писали, що готелі та пляжі в Криму порожні на піку сезону.

Також ми розповідали, куди їдуть росіяни замість відпочинку у Європі.

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