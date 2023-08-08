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Дешево и сердито. Спрос россиян на отдых в Крыму обвалился в два раза

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Вторник 08 августа 2023 15:24
Дешево и сердито. Спрос россиян на отдых в Крыму обвалился в два раза Фото: Виды в Крыму (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В этом году отдых на морском побережье Крыма не пользуется спросом у россиян, несмотря на то, что цены ниже на 50%, чем на курортах Краснодарского края.

Интерес российских туристов к крымским пляжам снизился в два раза по сравнению с показателями 2022 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным российских туроператоров, в середине июля продажи туров в Крым упали до минимума. На сегодняшний день спрос остается в два раза ниже показателей за август 2022 года.

Отмечается, что небольшой рост продаж в начале июля был вызван подорожанием зарубежных туров на фоне падения курса рубля. Но с середины прошлого месяца туристы снова стали меньше бронировать отдых в Крыму.

После атаки 17 июля на Крымском мосту закрыли движение автотранспорта. Тога российские туристы начали массово отменять бронирования отдыха на полуострове.

В настоящее время в Крым продолжают планировать отдых две группы туристов: те, кто отдыхал на полуострове в минувшие годы и им понравилось, и те, кто ищет бюджетные варианты. В августе размещение на курортах Краснодарского края – на 30-50% дороже, чем в Крыму.

Чтобы привлечь туристов, туристический сектор Крыма снижает цены. В этом году в августе стоимость отдыха дешевле на 15-20%, чем в прошлом году. Отели проводят различные акции уже с начала сезона, дополнительно снижая цены на 10-30%.

Напомним, мы писали, что отели и пляжи в Крыму пустуют на пике сезона.

Также мы рассказывали, куда едут россияне вместо отдыха в Европе.

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