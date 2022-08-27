Дешево не будет. Эпоха бюджетных перелетов приходит к концу - эксперты

Почему даже лоукостеры отказываются от бюджетных рейсов в Европе

Бюджетные путешествия в Европе, по-видимому, находятся под угрозой. Все больше популярных авиакомпаний, таких как Ryanair, Lufthansa и KLM, ограничивают продажу дешевых билетов.

Рост цен объясняют повышением стоимости топлива и высоким спросом на поездки. Это может означать конец эпохи дешевых перелетов: ожидается, что стоимость авиабилетов в ближайшие годы вырастет намного выше.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Traveloffpath.

Одно из преимуществ путешествий по Европе - их высокая доступность. Благодаря ж/д сообщению и большому числу авиарейсов туристы могут без особых усилий посетить сразу несколько стран за недельный отпуск и при этом не разориться. Как и другие аспекты путешествий, такая тенденция тоже меняется на удивление быстро.

"Будет только хуже". Авиабилеты никогда не были такими дорогими

Новое исследование Allianz Trade показывает, что нынешние проблемы туристической индустрии далеко не краткосрочны.

"Фактически цены на авиабилеты вырастут еще на 21% только в 2022 году. Это сделает как внутренние, так и международные рейсы намного дороже. Те, кто отложил полеты этим летом из-за недавнего хаоса в аэропортах и ​планирует отправиться за границу в следующем году, почувствует значительный рост цен на рейсы. По словам аналитиков Allianz, даже последних корректировок тарифов недостаточно, чтобы помочь авиакомпаниям выйти из убытка", — говорится в публикации.

Фото: Аэропорт в Праге (unsplash.com)

По оценкам аналитиков, несмотря на вероятное увеличение выручки в годовом исчислении на +102%, этого все равно не хватит, чтобы предотвратить "убытки третий год подряд". По прогнозам компании, европейские авиакомпании просто не смогут достичь точки безубыточности как минимум до 2023 года, что приведет к еще большему скачку цен.

Авиакомпании Lufthansa, KLM и даже лоукостер Ryanair ограничили продажи билетов по самым низким тарифам. Такие неожиданные шаги добавляют проблем тысячам пассажиров, которые надеялись этим летом продолжить летать дешево.

Эра сверхдешевых билетов закончилась – глава Ryanair

В сообщении на LinkedIn исполнительный директор Lufthansa Йенс Риттер признал, что "вся авиационная отрасль страдает", и цену за билеты нужно повышать. По словам Риттера, каждый сектор авиации, от авиакомпаний и аэропортов до поставщиков и управления воздушным движением, испытывает огромную нагрузку. Не говоря уже о неминуемой угрозе забастовок, которые будут происходить в течение всего сезона.

Из-за летнего кризиса с перевозками Lufthansa ввела запрет на низкие тарифы, но он продлился всего несколько дней. А другие компании, такие как KLM, сохранили тарифы на уровне выше, чем обычно, без каких-либо признаков того, что они вернутся к норме до конца года. 8 июня билеты из Лондона в Амстердам стоили почти 850 долларов.

Фото: Пример стоимости билетов из Амстердама в Дублин у Ryanair (скриншот РБК-Украина/ryanair)

Гендиректор Ryanair Майкл О’Лири назвал нынешнюю модель бюджетных перевозок "неустойчивой". Он предположил, что европейская эра сверхдешевых авиабилетов может внезапно закончиться раньше, чем того ожидали. Глядя на нынешние цены, действительно трудно поверить, что когда-то мы бронировали рейсы внутри ЕС всего за 7 евро.

"Нет сомнений, что в нижней части рынка наши действительно дешевые рекламные тарифы - тарифы в один евро, тарифы в 0,99 евро, даже тарифы в 9,99 евро - я думаю, вы не увидите таких тарифов в течение следующих нескольких лет", — заявил ОʼЛири.

Он подчеркнул, что рост цен на топливо, который приводит к повышению цен на авиабилеты, также увеличивает счета за электроэнергию, сокращая располагаемые доходы людей. Но босс авиакомпании добавил, что, несмотря на это, он ожидает, что клиенты будут искать более дешевые варианты, а не сокращать полеты.

О’Лири прогнозирует, что к 2025 году средняя стоимость билетов на бюджетные рейсы вырастет на 50% в ответ на рост стоимости международных поездок. Если вы платили 60 евро за билет Ryanair, вероятно, это подразумевало разнообразные привилегии тарифа "плюс", включая расширенный выбор места и 20-килограммовый регистрируемый багаж. Сегодня за эту цену часто предлагается стандартный билет без каких-либо бонусов.

Фото: Ryanair больше не будет продавать авиабилеты по 10 евро (Виталий Носач, РБК-Украина)

Авиакомпании резко повышают тарифы, пытаясь удержать спрос на контролируемом уровне. Однако в 2022 году мир решил, что пришло время вновь открыться, и большинство стран отменили все ограничения из-за COVID. Это вызвало резкий спрос на путешествия – в поездки решили отправиться те, кто долго их откладывал.

"Высокий спрос, безусловно, — положительный признак для авиакомпаний, близких к банкротству. Но у многих компаний просто не хватает персонала, чтобы справиться с наплывом пассажиров. Вряд ли это похоже на "затишье после шторма COVID", особенно после двух лет жестких запретов на поездки. Страны Европы пытаются исправить ситуацию, хотя эксперты предупреждают, что единственный выход — отменить больше рейсов, чтобы аэропорты могли лучше справляться с насыщенным воздушным движением", — говорится в публикации.

Исследование Allianz Trade также показало, что многочисленные задержки рейсов могут стать "новой нормой в Европе". Как и более дорогие рейсы. Также прогнозируют спрос на покупку страховок – мало кто захочет оказаться без перелета, если его отменят. И страховка от невылета и другие опции, позволяющие себя обезопасить, могут стать одной из популярных услуг для путешественников.

Напомним, Lufthansa первой в мире предлагает пассажирам добровольно повысить цену за билеты.

Также сообщалось, какие авиакомпании летают в Россию во время войны в Украине.