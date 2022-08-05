Lufthansa первой в мире предлагает пассажирам добровольно повысить цену за билеты

Green Fare станет доступен туристам на рейсах из Дании, Швеции и Норвегии

Lufthansa Group первой в мире предложила своим клиентам отдельный "зеленый тариф" для полетов с нейтральным выбросом CO2 рейсами SAF. Пассажиры могут добровольно доплачивать и увеличивать цену билетов.

Такая опция теперь доступна у авиакомпаний в составе Lufthansa Group — Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines впервые предложили новый тариф, который уже включает в себя полную компенсацию выбросов CO2. 80% компенсации собираются потратить на проекты по защите климата, а 20% — на использование устойчивого авиационного топлива (SAF). В пилотном проекте новый тариф Green Fare первоначально будет предлагаться всем гостям, бронирующим билеты на рейс из Дании, Швеции и Норвегии.

Green Fare теперь отображается рядом со знакомыми тарифами (Light, Classic, Flex) в качестве дополнительной опции тарифа на экране онлайн-бронирования сразу после выбора рейса. Новое предложение доступно как в эконом-классе, так и в бизнес-классе для рейсов внутри Европы.

"Люди не просто хотят летать и открывать для себя мир — они также хотят защитить его"

Начиная с осени партнерские туристические агентства в Скандинавии также будут предлагать новый Green Fare.

Фото: В качестве бонуса клиентам обещают начислить на 20% больше миль в программе лояльности (wikipedia.org)

"Мы хотим, чтобы полеты с нейтральным выбросом CO2 стали в будущем само собой разумеющимся делом. "Зеленый тариф" уже включает в себя полную компенсацию выбросов CO2 во время полета за счет экологичного авиационного топлива и сертифицированных проектов по защите климата, уже включенных в цену. Люди не просто хотят летать и открывать для себя мир - они также хотят защитить его", — заявила член исполнительного совета Lufthansa Group Кристина Ферстер, отвечающая за бренд и устойчивое развитие.

Этой весной возможность полета с нулевым выбросом углекислого газа Lufthansa впервые интегрировала в онлайн-бронирование рейсов. В процессе бронирования клиентам после выбора билета предоставляется возможность компенсировать выбросы CO2 во время полета экологически безопасным авиационным топливом и сертифицированными проектами по защите климата.

В качестве поощрительного бонуса пассажирам, которые беспокоятся о природе, обещают начислить на 20% больше миль в программе лояльности.

"Например, перелет из Франкфурта-на-Майне в Нью-Йорк в эконом-классе можно компенсировать всего за 1150 премиальных миль", — говорится на сайте компании.

В компании прогнозируют, что к 2030 году выбросы CO2 самолетов компании должны сократиться вдвое по сравнению с 2019 годом, а к 2050 году Lufthansa Group хочет достичь нейтрального баланса CO2.

Напомним, ранее Госавиаслужба аннулировала лицензию украинской авиакомпании Bees Airline.