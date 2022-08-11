Эпоха авиабилетов по 10 евро завершилась, - глава Ryanair

По его словам, средний тариф авиакомпании вырастет с примерно 40 евро до 50 евро в течение следующих пяти лет. Однако глава лоукостера считает, что люди будут продолжать часто летать, несмотря на рост стоимости жизни.

"Нет сомнений, что в нижней части рынка наши действительно дешевые рекламные тарифы - тарифы в один евро, тарифы в 0,99 евро, даже тарифы в 9,99 евро - я думаю, вы не увидите таких тарифов в течение следующих нескольких лет", - заявил ОʼЛири.

Он подчеркнул, что рост цен на топливо, который приводит к повышению цен на авиабилеты, также увеличивает счета за электроэнергию, сокращая располагаемые доходы людей. Но босс авиакомпании добавил, что, несмотря на это, он ожидает, что клиенты будут искать более дешевые варианты, а не сокращать полеты.

"Мы думаем, что люди будут продолжать часто летать. Но я думаю, что люди станут гораздо более чувствительными к ценам, и поэтому мой взгляд на жизнь заключается в том, что люди будут торговать вниз на многие миллионы", - заявил ОʼЛири.