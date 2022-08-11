Эпоха авиабилетов по 10 евро завершилась, - глава Ryanair
Ryanair больше не будет предлагать полеты по самым низким ценам благодаря стремительному росту стоимости топлива. Эпоха авиабилетов по 10 евро завершилась.
Об этом заявил директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл ОʼЛири, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По его словам, средний тариф авиакомпании вырастет с примерно 40 евро до 50 евро в течение следующих пяти лет. Однако глава лоукостера считает, что люди будут продолжать часто летать, несмотря на рост стоимости жизни.
"Нет сомнений, что в нижней части рынка наши действительно дешевые рекламные тарифы - тарифы в один евро, тарифы в 0,99 евро, даже тарифы в 9,99 евро - я думаю, вы не увидите таких тарифов в течение следующих нескольких лет", - заявил ОʼЛири.
Он подчеркнул, что рост цен на топливо, который приводит к повышению цен на авиабилеты, также увеличивает счета за электроэнергию, сокращая располагаемые доходы людей. Но босс авиакомпании добавил, что, несмотря на это, он ожидает, что клиенты будут искать более дешевые варианты, а не сокращать полеты.
"Мы думаем, что люди будут продолжать часто летать. Но я думаю, что люди станут гораздо более чувствительными к ценам, и поэтому мой взгляд на жизнь заключается в том, что люди будут торговать вниз на многие миллионы", - заявил ОʼЛири.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ryanair ожидают, что следующим летом количество доступных мест для ближнемагистральных рейсов в Европе сократится на 10-15%.