Очереди и массовые отмены рейсов. В аэропорту Европы снова хаос: фото

Пассажиры опаздывают на самолеты, а рейсы отправляются с задержкой

После относительного затишья в амстердамском аэропорту Схипхол снова царит хаос. Ранее летом в аэропорту не хватало персонала, чтобы обслужить огромное число пассажиров, а сотрудники выходили на страйки. Позже проблему урегулировали, но ситуация снова повторяется.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Aviation.24.

В очереди на проверку безопасности стоят по три часа

Путешественникам снова приходится часами стоять в очереди на проверки службой безопасности в аэропорту. Многие опаздывают на свои рейсы. В соцсетях жалуются, что только ожидание проверок достигает более трех часов.

По словам представителя аэропорта, сегодня доступно меньше сотрудников службы охраны, чем нужно. В результате время ожидания в очереди на досмотр снова увеличивается до более чем трех часов, и путешественникам приходится проходить через терминал и палатки снаружи помещения аэропорта.

Фото: Чтобы попасть в аэропорт, надо выстоять огромную очередь (twitter.com/kosmikCitizen)

Фото: Хаос вернулся в аэропорт Амстердама (twitter.com/CarlMarsalis)

Почти 300 рейсов прибыли с задержкой

В аэропорту Схипхол почти 300 рейсов были задержаны на несколько часов с раннего утра до позднего вечера на минувших выходных. Пассажиры жалуются в социальных сетях, что опоздали на рейс из-за хаоса, очередей и столпотворения.

Говорят, что из-за недовольной толпы и страха опоздать на рейс путешественники выбили окна закрытых ворот безопасности. На место прибыла полиция, но никого не арестовали.

Минувшая суббота была самым напряженным днем ​​​​с точки зрения количества вылетающих пассажиров. Воскресенье было не менее загруженным.

За последние недели в Схипхоле было нанято около 200 дополнительных сотрудников службы охраны, но это не помогло решить ситуацию.

Фото: Пассажирі пишут, что ждали своей очереди 3 часа 15 минут (twitter.com/kosmikCitizen)

Фото: Толпы людей в аэропорту Схипхол (twitter.com/JeroenSwart)

"Обязательное ограничение количества вылетающих пассажиров и вновь набранный для работы персонал, казалось, ослабил хаос. Однако после нескольких недель облегчения, похоже, стабильная ситуация закончилась", — пишет издание.

Отметим, хаос с очередями и отменами рейсов затронул этим летом много аэропортов Европы. Сотрудники авиакомпаний и аэропортов выходили на страйки, требуя повышения зарплат. В аэропортах остро не хватало сотрудников. А те, что выходили на работу, не успевали обслужить большие потоки пассажиров, которые снова активно путешествуют после снятия COVID-ограничений в Европе.

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