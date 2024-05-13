Дешеві подорожі Європою. Популярна авіакомпанія запускає рейси з 10 країн

Європейський лоукостер Ryanair додає до своєї маршрутної мережі рейси з 10 країн. Подорожувати за новими напрямками можна буде із жовтня 2024 року.
Куди зможуть літати пасажири за бюджетними цінами, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Ірландська авіакомпанія Ryanair додає до своєї мережі польотів 8 нових рейсів. Полетіти за новими напрямками можна буде з 10 країн: Великої Британії, Угорщини, Болгарії, Німеччини, Литви, Польщі, Іспанії, Данії, Франції та Фінляндія.
Зокрема, восени з'являться такі нові рейси лоукостера:
Придбати квитки можна на сайті авіакомпанії ryanair.com.
Нагадаємо, ми писали, що Ryanair відновлює рейси до Ізраїлю. Полетіти можна буде із 6 країн.
Також ми розповідали, що Ryanair відкриває нові рейси з аеропортів Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.