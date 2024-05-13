Дешевые путешествия по Европе. Популярная авиакомпания запускает рейсы из 10 стран

Европейский лоукостер Ryanair добавляет в свою маршрутную сеть рейсы из 10 стран. Путешествовать по новым направлениям можно будет с октября 2024 года.
Куда смогут летать пассажиры по бюджетным ценам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Ирландская авиакомпания Ryanair добавляет в свою сеть полетов 8 новых рейсов. Полететь по новым направлениям можно будет из 10 стран: Великобритании, Венгрии, Болгарии, Германии, Литвы, Польши, Испании, Дании, Франции и Финляндия.
В частности, осенью появятся такие новые рейсы лоукостера:
Купить билеты можнона сайте авиакомпании ryanair.com.
Напомним, мы писали, что Ryanair возобновляет рейсы в Израиль. Полететь можно будет из 6 стран.
Также мы рассказывали, что Ryanair открывает новые рейсы из аэропортов Польши. Полететь в популярные средиземноморские локации можно будет из Познани и Катовице.
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