Із яким лоукостером літати дешевше: ціни Ryanair та Wizz Air

Найбільші лоукостери Європи Ryanair та Wizz Air конкурують за пасажирів, адже нерідко їхні маршрутні мережі перетинаються. Через це часто оголошуються акції та спеціальні пропозиції для пасажирів.

Із яким бюджетним авіаперевізником вигідніше подорожувати у 2023 році, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Профільне видання проаналізувало звітність авіакомпаній, щоб визначити вигіднішого перевізника.

Хоча Ryanair пропонує мінімальні тарифи 10 євро на десятки напрямків, середня ціна квитка у Wizz Air менша – 45,1 євро з кожного пасажира проти 49,1 євро у ірландського перевізника.

Менший дохід від квитків компанія Wizz Air компенсує продажем додаткових послуг. Наприклад, пасажири угорського лоукостера в середньому купують послуги на суму 35,9 євро, тоді як пасажири Ryanair – на суму 23,3 євро.

При польотах з обома авіакомпаніями доводиться платити за перевезення додаткової ручної поклажі, багаж, вибір місце у літаку. При цьому ціна послуг може змінюватися в залежності від популярності рейсів.

Враховуючи ціну квитка та послуги пасажири Ryanair в середньому платять за переліт 72,4 євро, а клієнти Wizz Air – 81 євро. Але без додаткових послуг дешевше подорожувати літаком Wizz Air.

Для вивчення цін видання використало дані фінансової звітності Ryanair та Wizz Air із 1 квітня по 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, що Wizz Air змусили заплатити компенсації за затримки рейсів.

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