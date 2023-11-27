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Дешевые путешествия. Авиакомпания Wizz Air добавляет новые рейсы: куда можно полететь

Понедельник 27 ноября 2023 11:15
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Дешевые путешествия. Авиакомпания Wizz Air добавляет новые рейсы: куда можно полететь Фото: Пассажиры авиакомпании Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Венгерский лоукостер продолжает расширять свои маршруты и в 2024 году пассажирам станут доступны еще 4 новых рейса.

Куда можно будет полететь по доступной цене, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

В следующем году дешевые путешествия с авиакомпанией Wizz Air будут доступны еще по четырем направлениям, три из которых – по Европе. В частности, новые рейсы будут осуществляться по маршрутам:

  • Зальцбург (Австрия) – Лондон Лутон (Англия) – с 8 февраля 2024 года трижды в неделю.
  • Зальцбург (Австрия) – Скопье (Македония) – с 1 апреля 2024 года три раза в неделю.
  • Зальцбург (Австрия) – Бухарест (Румыния) – со 2 апреля 2024 года трижды в неделю.
  • Абу-Даби (ОАЭ) – Туркестан (Казахстан) – 16 января 2024 года – трижды в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на сайте авиаперевозчика. Для поиска более дешевых билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц.

Ранее в Wizz Air сообщили о планах перезапустить три маршрута из Кишинева: в Лондон, Милан и Рим. В Англию лоукостер будет летать три раза в неделю, в города Италии – по два рейса в неделю. Полеты из столицы Молдовы возобновляются с 14 декабря.

Также авиакомпания Wizz Air запускает новые маршруты из польских аэропортов в города вблизи Средиземного моря в Италии, Испании и Кипре. Полететь из Варшавы в Ларнаку можно будет уже с 13 декабря.

Напомним, мы писали, с каким лоукостером летать дешевле. Крупнейшие лоукостеры Европы Ryanair и Wizz Air конкурируют за пассажиров, потому что маршрутные сети нередко пересекаются.

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