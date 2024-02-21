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Найгарніші міста. Ryanair додає нові рейси на півдні та півночі Європи

Середа 21 лютого 2024 16:43
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Найгарніші міста. Ryanair додає нові рейси на півдні та півночі Європи Фото: Архітектура в Турині, Італія (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджетна авіакомпанія Ryanair розширює свою мережу польотів навесні та додає рейси між чотирма країнами на півночі та півдні Європи.

Подорожувати можна буде до міст із захопливою архітектурою в Італії, Іспанії, Швеції та Литві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Пасажири, які подорожують Європою літаками, матимуть змогу планувати бюджетні перельоти до мальовничих міст, які цікаві туристам архітектурою та відпочинком біля моря.

Зокрема, будуть такі нові рейси:

  • Стокгольм Арланда (Швеція) – Вільнюс (Литва) з 31 березня 2024 року, 3 рейси на тиждень;
  • Валенсія (Іспанія) – Ламеція-Терме (Італія) з 3 червня 2024 року, двічі на тиждень;
  • Турин (Італія) – Кротоне (Італія) з 2 червня 2024 року, тричі рази на тиждень.

Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Приклади цін на перельоти такі: з Вільнюса до Стокгольма – 22 євро на 6 квітня, зі Стокгольму до Вільнюса – 17,43 євро на 12 квітня.

Найгарніші міста. Ryanair додає нові рейси на півдні та півночі Європи

Фото: Пасажири авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)

Із Валенсії до Ламеції квиток на 3 червня можна придбати за 26,43 євро, а з Ламеції до Валенсії – за 41 євро на 12 червня.

Нагадаємо, ми писали, що Ryanair запускає нові рейси до південного регіону Італії. До Калабрії можна буде полетіти влітку із восьми європейських міст.

Також авіакомпанія Ryanair запланувала розширення своєї географії польотів та додала рейси до Італії із країн Європи з весни 2024 року. Зокрема, подорожувати до популярних локацій можна буде із Польщі, Німеччини, Угорщини, Молдови, Естонії, Іспанії, Франції, Португалії. Також буде новий рейс до Угорщини з Молдови.

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Ryanair Італія Швеція Литва Іспанія квитки Авіасполучення
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