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Дешевые билеты на море. Ryanair открывает новые рейсы из аэропортов Польши

Среда 06 марта 2024 10:59
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Дешевые билеты на море. Ryanair открывает новые рейсы из аэропортов Польши Фото: Город Бари в Италии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Ирландский лоукостер Ryanair добавляет 7 новых направлений к своей маршрутной сети из Польши. Полететь в популярные средиземноморские локации можно будет из Познани и Катовице.

Новые авиарейсы сделают более доступными путешествия для пассажиров из Польши в 5 европейских стран, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Новые сообщения бюджетной авиакомпании Ryanair весной запланированы между Польшей и такии странами: Испанией, Италией, Хорватией, Великобританией и Мальтой.

Полететь можно будет по маршрутам:

  • Катовице – Аликанте с 19 апреля 2024 г.ода, один рейс в неделю;
  • Катовице – Бари с 16 апреля 2024 года, дважды в неделю;
  • Катовице – Мальта с 15 апреля 2024 года, 3 рейса в неделю;
  • Катовице – Рим Фьюмичино с 15 апреля 2024 года, дважды в неделю;
  • Катовице – Задар с 17 апреля 2024 года, один рейс в неделю;
  • Познань – Малага (расписание еще неизвестно);
  • Варшава Модлин – Манчестер с 17 апреля 2024 года, 3 рейса в неделю.

Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com. Примеры цен на перелеты:

  • Катовице – Аликанте – от 59 евро (19 апреля);
  • Катовице – Рим Фьюмичино – от 51 евро (15 апреля)
  • Варшава Модлин – Манчестер – от 30 евро (28 апреля).

Ранее сообщалось, что Ryanair добавляет новые рейсы на юге и севере Европы. Путешествовать можно будет в города с захватыващей архитектурой в Италии, Испании, Швеции и Литве.

Также лоукостер Ryanair готовится сократить часть рейсов из-за дефицита авиалайнеров. Сокращение коснется аэропортов Варшава-Модлин, Дублин, Милан-Мальпенса и четырех аэропортов в Португалии.

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