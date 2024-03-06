Дешевые билеты на море. Ryanair открывает новые рейсы из аэропортов Польши
Ирландский лоукостер Ryanair добавляет 7 новых направлений к своей маршрутной сети из Польши. Полететь в популярные средиземноморские локации можно будет из Познани и Катовице.
Новые авиарейсы сделают более доступными путешествия для пассажиров из Польши в 5 европейских стран, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Новые сообщения бюджетной авиакомпании Ryanair весной запланированы между Польшей и такии странами: Испанией, Италией, Хорватией, Великобританией и Мальтой.
Полететь можно будет по маршрутам:
- Катовице – Аликанте с 19 апреля 2024 г.ода, один рейс в неделю;
- Катовице – Бари с 16 апреля 2024 года, дважды в неделю;
- Катовице – Мальта с 15 апреля 2024 года, 3 рейса в неделю;
- Катовице – Рим Фьюмичино с 15 апреля 2024 года, дважды в неделю;
- Катовице – Задар с 17 апреля 2024 года, один рейс в неделю;
- Познань – Малага (расписание еще неизвестно);
- Варшава Модлин – Манчестер с 17 апреля 2024 года, 3 рейса в неделю.
Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com. Примеры цен на перелеты:
- Катовице – Аликанте – от 59 евро (19 апреля);
- Катовице – Рим Фьюмичино – от 51 евро (15 апреля)
- Варшава Модлин – Манчестер – от 30 евро (28 апреля).
Ранее сообщалось, что Ryanair добавляет новые рейсы на юге и севере Европы. Путешествовать можно будет в города с захватыващей архитектурой в Италии, Испании, Швеции и Литве.
Также лоукостер Ryanair готовится сократить часть рейсов из-за дефицита авиалайнеров. Сокращение коснется аэропортов Варшава-Модлин, Дублин, Милан-Мальпенса и четырех аэропортов в Португалии.