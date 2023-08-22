Де купити квитки на поїзди у різних країнах Європи: сайти залізниць

Поїздки залізницею у європейських країнах актуальні як для українських біженців, так і для туристів. У деяких країнах квитки на поїзд влітку можна придбати зі знижками.

На яких сайтах залізниць варто шукати квитки та маршрути поїздки, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на tripmydream.ua.

Як придбати квитки на потяг до сусідніх країн

Дістатися за кордон можна кількома рейсами "Укрзалізниці". Подивитися поїзди та маршрути з України можна на сайті uz-vezemo.com/eu-schedule.

Найбільше є рейсів із міст України до Польщі, зокрема до пересадкових вузлів у Перемишлі та Хелмі. Також є можливість доїхати прямим потягом до Варшави.

Втім, також є рейси до Угорщини, Австрії, Словаччини, Молдови.

Для подальших поїздок варто купувати квитки на сайтах залізниць у конкретній країні. Сайти залізниць сусідніх з Україно країн:

Польща: PKP Intercity (існує україномовний додаток), Polrail Service;

сайт словацької залізниці;

сайт угорської залізниці;

сайт залізниці Румунії (є рейси до Софії та Стамбула). На сайті можна придбати квитки до міста Галац поблизу Рені, міста Ясси (міжнародний аеропорт), станції Валя Вешеулуй (поблизу українського міста Рахів);

сайт залізниці Молдови (є рейс із Кишенева до Бухареста);

Фото: Потяг іспанської залізниці (pixabay.com)

Як подорожувати поїздами в інших країнах Європи

Найпопулярніша країна серед українських біженців – Німеччина. Існує також додаток. Також квитки можна купувати на таких сайтах залізниць:

сайт чеської залізниці;

сайт чеської приватної компанії RegioJet (можна придбати квитки на поїзд Перемишль-Прага);

сайт австрійської залізниці;

сайт компанії FlixTrain (потяги у Німеччині та Швеції);

сайт залізниці Болгарії (є рейс із Софії до Стамбула)

сайт залізниці Хорватії;

сайт залізниці Нідерландів;

сайт залізниці Швейцарії;

сайт залізниці Франції;

сайт залізниці Італії;

сайт залізниці Бельгії;

сайт залізниці Іспанії;

сайт залізниці Литви;

сайт продажу залізничних квитків в Естонії;

квитки до Латвії;

залізниця у Данії;

Шведська залізниця;

Норвезька залізниця;

Фінська залізниця.

Зазначається, що ціна квитків на поїзд може бути нижчою, якщо його купувати у компанії, яка обслуговує рейс.

Нагадаємо, ми писали, як доїхати до Словаччини з України влітку 2023 року.

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