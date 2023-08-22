Де купити квитки на поїзди у різних країнах Європи: сайти залізниць

Поїздки залізницею у європейських країнах актуальні як для українських біженців, так і для туристів. У деяких країнах квитки на поїзд влітку можна придбати зі знижками.
На яких сайтах залізниць варто шукати квитки та маршрути поїздки, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на tripmydream.ua.
Дістатися за кордон можна кількома рейсами "Укрзалізниці". Подивитися поїзди та маршрути з України можна на сайті uz-vezemo.com/eu-schedule.
Найбільше є рейсів із міст України до Польщі, зокрема до пересадкових вузлів у Перемишлі та Хелмі. Також є можливість доїхати прямим потягом до Варшави.
Втім, також є рейси до Угорщини, Австрії, Словаччини, Молдови.
Для подальших поїздок варто купувати квитки на сайтах залізниць у конкретній країні. Сайти залізниць сусідніх з Україно країн:
Найпопулярніша країна серед українських біженців – Німеччина. Існує також додаток. Також квитки можна купувати на таких сайтах залізниць:
Зазначається, що ціна квитків на поїзд може бути нижчою, якщо його купувати у компанії, яка обслуговує рейс.
Нагадаємо, ми писали, як доїхати до Словаччини з України влітку 2023 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.