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Где купить билеты на поезда в разных странах Европы: сайты железных дорог

Фото: Поезд немецкой железной дороги (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Поездки по железной дороге в европейских странах актуальны как для украинских беженцев, так и для туристов. В некоторых странах билеты на поезд летом можно приобрести со скидками.

На каких сайтах железных дорог следует искать билеты и маршруты поездки, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на tripmydream.ua.

Как купить билеты на поезд в соседние страны

Добраться за границу можно несколькими рейсами "Укрзализныци". Посмотреть поезда и маршруты из Украины можно на сайте uz-vezemo.com/eu-schedule.

Больше всего рейсов есть из городов Украины в Польшу, в частности до пересадочных узлов в Перемышле и Хелме. Также есть возможность доехать прямым поездом в Варшаву.

Впрочем, также есть рейсы в Венгрию, Австрию, Словакию, Молдову.

Для дальнейших поездок следует покупать билеты на сайтах железных дорог в конкретной стране. Сайты железных дорог соседних с Украиной стран:

  • Польша: PKP Intercity (есть украиноязычное приложение), Polrail Service;
  • сайт словацкой железной дороги;
  • сайт венгерской железной дороги;
  • сайт железной дороги Румынии (есть рейсы в Софию и Стамбул). На сайте можно приобрести билеты в город Галац близ Рени, город Яссы (международный аэропорт), до станции Валя Вешеулуй (вблизи украинского города Рахов);
  • сайт железной дороги Молдовы (есть рейс из Кишенева в Бухарест);

Фото: Поезд испанской железной дороги (pixabay.com )

Как путешествовать на поездах в других странах Европы

Самая популярная страна среди украинских беженцев – Германия. Существует также приложение. Также билеты можно покупать на следующих сайтах железных дорог:

Отмечается, что цена билетов на поезд может быть ниже, если покупать у компании, обслуживающей рейс.

Напомним, мы писали, как доехать в Словакию из Украины летом 2023 года.

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