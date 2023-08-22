Где купить билеты на поезда в разных странах Европы: сайты железных дорог

Поездки по железной дороге в европейских странах актуальны как для украинских беженцев, так и для туристов. В некоторых странах билеты на поезд летом можно приобрести со скидками.
На каких сайтах железных дорог следует искать билеты и маршруты поездки, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на tripmydream.ua.
Добраться за границу можно несколькими рейсами "Укрзализныци". Посмотреть поезда и маршруты из Украины можно на сайте uz-vezemo.com/eu-schedule.
Больше всего рейсов есть из городов Украины в Польшу, в частности до пересадочных узлов в Перемышле и Хелме. Также есть возможность доехать прямым поездом в Варшаву.
Впрочем, также есть рейсы в Венгрию, Австрию, Словакию, Молдову.
Для дальнейших поездок следует покупать билеты на сайтах железных дорог в конкретной стране. Сайты железных дорог соседних с Украиной стран:
Самая популярная страна среди украинских беженцев – Германия. Существует также приложение. Также билеты можно покупать на следующих сайтах железных дорог:
Отмечается, что цена билетов на поезд может быть ниже, если покупать у компании, обслуживающей рейс.
Напомним, мы писали, как доехать в Словакию из Украины летом 2023 года.
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