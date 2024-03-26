Чотири країни за 15 годин. У Європі запустили новий нічний потяг

У Європі запустили новий нічний потяг, який везе пасажирів за 15 години через чотири країни. У перший рейс він вирушив 25 березня.

За яким маршрутом можна буде подорожувати та які умови поїздки, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

Поїзд від компанії European Sleeper вирушив 25 березня зі столиці Бельгії Брюссель до столиці Чехії Прага. Час у дорозі склав 15,5 годин.

Маршрут нового нічного потяга охоплює чотири столиці - Німеччини та Чехії Нідерландів та Бельгії. Поїзд проходить через Антверпен, Роттердам, Амстердам, Берлін і Дрезден.

Пасажири зможуть подорожувати тричі на тиждень: із Брюсселя щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. Із Праги – щовівторка, щочетверга та щонеділі. Квитки коштують від 129 євро, а спальне місце обійдеться у 219 євро.

Співзасновник компанії European Sleeper Елмер Ван Бюрен каже, що потяг є гарною альтернативою польотам чи поїздкою автомобілем. Поїзди зручні тим, що відправляються з центрів міст на відміну від заміських аеропортів.

"Люди можуть виспатися і відпочити під час поїздки, а потім прокинутися в новому місті вчасно для професійної зустрічі", – відзначає він.

Компанія планує щороку додавати новий маршрут, щоб розвивати європейську транспортну мережу.

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