Четыре страны за 15 часов. В Европе запустили новый ночной поезд

В Европе запустили новый ночной поезд, который везет пассажиров за 15 часов через четыре страны. В первый рейс он отправился 25 марта.

По какому маршруту можно будет путешествовать и какие условия поездки, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

Поезд от компании European Sleeper отправился 25 марта из столицы Бельгии Брюссель в столицу Чехии Прагу. Время в пути составило 15,5 часов.

Маршрут нового ночного поезда охватывает четыре столицы – Германии, Чехии Нидерландов и Бельгии. Поезд проходит через Антверпен, Роттердам, Амстердам, Берлин и Дрезден.

Пассажиры смогут путешествовать трижды в неделю: из Брюсселя по понедельникам, по средам и пятницам. Из Праги – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Билеты стоят от 129 евро, а спальное место обойдется в 219 евро.

Соучредитель компании European Sleeper Элмер Ван Бюрен говорит, что поезд является хорошей альтернативой полетам или поездкой на автомобиле. Поезда удобны тем, что отправляются из центров городов в отличие от загородных аэропортов.

"Люди могут выспаться и отдохнуть во время поездки, а затем проснуться в новом городе вовремя для профессиональной встречи",– отмечет он.

Компания планирует ежегодно добавлять новый маршрут, чтобы развивать европейскую транспортную сеть.

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