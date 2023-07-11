Чому не варто купувати єдиний квиток на потяги до Праги з України: поради

Із міст України до Праги можна доїхати поїздами з пересадкою в польському Перемишлі. Чеська приватна залізнична компанія RegioJet розпочала продаж єдиних квитків.

Маршрут передбачений із зручним стикуванням, проте пасажири відзначають і низку мінусів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

У чому особливість єдиного квитка до Праги

Чеський перевізник пропонує поїздки до Праги з Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя. Також – у зворотному напрямку. Оскільки прямого сполучення залізницею немає, пасажирам треба пересідати з українського поїзда на чеський на польській станції Перемишль.

За єдиним квитком пасажир отримує можливість із зручним стикуванням гарантовано пересісти з одного поїзда на інший. Передбачається, що придбання квитка на весь маршрут дозволить заощадити гроші.

Тим часом, пасажир Олександр Шелегеда мав досвід оформлення єдиних квитків RegioJet між Україною та Чехією та розповів про плюси та мінуси такої поїздки.

За його словами, ціна єдиного квитка не нижча, ніж вартість двох окремих квитків "Укрзалізниці" до Перемишля та RegioJet від Перемишля до Праги.

При цьому єдиний квиток не можна повернути незадовго до подорожі. Якщо залишається менше ніж 7 днів, то за штраф становить 100%.

Фото: Маршрути з єдиним квитком (regiojet.ua)

Які мінуси єдиного квитка відзначають пасажири

Можна купити єдиний квиток між містами України та столицею Чехії заздалегідь. Проте компанія RegioJet надсилає квитки на український потяг "Укрзалізниці" за 1-3 дні до поїздки. У квитку може бути вказане будь-яке місце, можливості вибору у пасажира немає. Це означає, що може попастися місце біля туалету або верхня полиця.

Крім того, пасажири неодноразово стикалися зі "скасуванням квитка з операційних причин", про яке RegioJet повідомляв у листі за добу до виїзду. При цьому гроші поверталися у вигляді депозиту на на акаунт RegioJet.

Така ситуація трапляється, коли RegioJet не може купити квиток у "Укрзалізниці" через дефіцит місць.

Фото: Поїзд чеської компанії RegioJet (facebook.com/regiojet)

Як комфортно дістатися до Праги поїздом

Пасажирам, які планують їхати до Праги чи назад до України, варто купувати два окремі квитки: на потяг "Укрзалізниці" до Перемишля та на RegioJet з Перемишля до Праги.

Із плюсів такого підходу: на сайті українського перевізника можна вибрати будь-яке місце з доступних та бути впевненим у тому, що поїздка відбудеться та лист про скасування квитка не прийде.

При цьому при поверненні квитка "Укрзалізниці" можна отримати частину грошей назад, навіть якщо поїзд уже вирушив.

Також можна здати окремий квиток RegioJet. При цьому отримати всі гроші назад можна не менш як за 15 хвилин до відправлення для сидячих вагонів і не менш як за 6 годин – для спальних вагонів.

Пасажирам, які переживають за стиковку в Перемишлі, варто знати, що потяги чекають на всіх пасажирів незалежно від того, які квитки вони купили. Якщо один потяг затримається, другий не відправиться за розкладом, доки не прибуде потяг, що спізнюється.

Нагадаємо, ми писали, що з Праги до Ужгорода планують запустити прямий потяг.

Також раніше повідомлялося, що українці зможуть їздити до Німеччини прямими поїздами.