Почему не стоит покупать единый билет на поезда в Прагу из Украины: советы

Из городов Украины в Прагу можно доехать поездами с пересадкой в польском Перемышле. Чешская частная железнодорожная компания RegioJet начала продажу единых билетов.

Маршрут предусмотрен с удобной стыковкой, однако пассажиры отмечают и ряд минусов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

В чем особенность единого билета в Прагу

Чешский перевозчик предлагает поездки в Прагу из Киева, Харькова, Львова, Запорожья. Также – в обратном направлении. Поскольку прямого сообщения по железной дороге нет, пассажирам нужно пересаживаться с украинского поезда на чешский на польской станции Перемышль.

По единому билету пассажир получает возможность с удобной стыковкой гарантировано пересесть с одного поезда на другой. Предусматривается, что покупка билета на весь маршрут позволит сэкономить деньги.

Между тем, пассажир Александр Шелегеда имел опыт оформления единых билетов RegioJet между Украиной и Чехией и рассказал о плюсах и минусах такой поездки.

По его словам, цена единого билета не ниже, чем стоимость двух отдельынх билетов "Укрзализныци" в Перемышль и RegioJet от Перемышля в Прагу.

При этом единый билет нельзя вернуть незадолго до поездки. Если остается менее 7 дней, то за штраф составляет 100%.

Фото: Маршруты с единым билетом (regiojet.ua)

Какие минусы единого билета отмечают пассажиры

Можно купить единый билет между городами Украины и столицей Чехии заранее. Однако компания RegioJet присылает билеты на украинский поезд "Укрзализныци" за 1-3 дня до поездки. Вв билете может быть указано любое место, возможность выбора у пассажира нет. Это значит, что может попасться место возле туалета или верхняя полка.

Кроме того, пассажиры неоднократно сталкивались с "отменой билета по операционным причинам", о которой RegioJet сообщал в письме за сутки до выезда. При этом деньги возвращались в виде депозита на аккаунт RegioJet.

Такая ситуация случается, когда RegioJet не может купить билет у "Укрзализныци" из-за дефицита мест.

Фото: Поезд чешской компании RegioJet (facebook.com/regiojet)

Как комфортно добраться до Праги поездом

Пассажирам, которые планируют ехать в Прагу или обратно в Украину, стоит покупать два отдельных билета: на поезд "Укрзализныци" до Перемышля и на RegioJet из Перемышля в Прагу.

Из плюсов такого подхода: на сайте украинского перевозчика можно выбрать любое место из доступных и быть уверенным в том, что поездка состоится и письмо об отмене билета не придет.

При этом при возврате билета "Укрзализныци" можно получить часть денег назад, даже если поезд уже отправился.

Также можно сдать отдельный билет RegioJet. При этом получить все деньги назад можно не менее чем за 15 минут до отправления для сидячих вагонов и не менее чем за 6 часов – для спальных вагонов.

Пассажирам, которые переживают за стыковку в Перемышле, стоит знать, что поезда ждут всех пассажиров независимои от того, какие билеты они купили. Если один поезд задержится, второй не отправится по расписанию, пока не прибудет опаздывающий поезд.

Напомним, мы писали, что из Праги в Ужгород планируют запустить прямой поезд.

Также ранее сообщалось, что украинцы смогут ездить в Германию прямыми поездами.