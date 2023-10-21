Чи треба жінкам ставати на військовий облік за кордоном: всі деталі

З 1 жовтня цього року деякі категорії жінок, насамперед медики, зобов'язані стати на військовий облік. Втім, медичні спеціалісти були військовозобов'язаними й раніше. Також на облік у ТЦК можуть стати жінки будь-яких інших професій - добровільно.

За кордон з початком великої війни виїхало багато жінок. Серед них немало медичних фахівців. Для РБК-Україна адвокат та провідний юрисконсульт Nota Group Антон Маринич розповідає, чи треба ставати на облік жінкам-медикам, які зараз перебувають за кордоном, і в цілому чи можливо це зробити.

Військовий облік жінок: як бути тим, хто за кордоном

7 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу", яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Крім того, Наказом Міністерства оборони України №35 від 07.02.2022 визначено, що Головнокомандувач Збройних Сил України має забезпечити взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних згідно з Переліком спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, з 01 жовтня 2023 року.

Фото: На облік мають ставати жінки, які мають професії лікарів та фармацевтів (Getty Images)

Починаючи з 24 лютого 2022 року, велика кількість жінок вимушені були виїхали за межі України внаслідок зухвалої агресії російської федерації. Багато з них мають медичну або фармацевтичну спеціальність, але не всі перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Наразі зупинимось на жінках-медиках. А саме на тому, як, перебуваючи за кордоном, стати на військовий облік.

Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів встановлено Постановою Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року (надалі – Порядок).

Вказаним Порядком встановлено обов’язок для закордонних дипломатичних установ України здійснювати військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. При тому, такі установи зобов’язані повідомляти протягом 7 днів відповідний ТЦК та СП про взяття або зняття з консульського обліку військовозобов’язаних громадян.

Тобто консульства/посольства можуть приймати на облік тільки жінок, які вже стали на військовий облік в Україні за місцем своєї реєстрації. Підтвердженням перебування на військовому обліку є військово-обліковий документ, а саме військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Отримання військово-облікового документу можливо тільки після взяття жінки-медика на військовий облік у відповідному ТЦК та СП, тобто за місцем реєстрації в Україні. Також взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

Фото: Консульства/посольства можуть приймати на облік тільки жінок, які вже стали на військовий облік в Україні за місцем своєї реєстрації (Getty Images)

Дипломатичні установи України не наділені повноваженнями з оформлення військово-облікових документів, а мають суто обов’язки з військового обліку громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку за встановленою формою списків. Крім того, для встановлення ступеня придатності до військової служби є обов’язковим проходження медичної комісії, що так само неможливо здійснити за кордоном.

Можемо зробити чіткий висновок, що наразі жінкам-медикам обов’язково потрібно ставати на військовий облік, але за кордоном це зробити неможливо.

Що стосується роботодавців, які планують прийняти на роботу або у яких вже працюють жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП (не отримували військово-обліковий документ), то такі жінки можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року. Але за умови, що вони здобули освіту до 30 грудня 2022 року.

Що треба, щоб стати на військовий облік в Україні

Наразі для взяття на військовий облік, жінкам-медикам необхідно особисто з’явитись до ТЦК та СП за місцем реєстрації та надати наступні документи:

• заява про взяття на облік;

• паспорт або ID-картка;

• ідентифікаційний номер;

• документ про здобуття спеціальності/професії;

• довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

• свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

• свідоцтво про шлюб;

• фотокартки 3х4.

ТЦК та СП формує особову справу і направляє жінку на медичну комісію для встановлення ступеня придатності до військової служби.

Фото: Зараз жінкам-медикам обов’язково потрібно ставати на військовий облік, але за кордоном це зробити неможливо, запевняє адвокат (Віталій Носач/РБК-Україна)

Якщо жінка на обліку хоче виїхати за кордон

Якщо жінка-медик перебуває на військовому обліку і планує виїхати за кордон більше ніж на 3 місяці, в такому випадку їй потрібно особисто прибути до свого ТЦК та СП для зняття з обліку і надати документи, що підтверджують виїзд за кордон. Після зняття з обліку у військкоматі і виїзду за кордон, необхідно стати на облік у дипломатичній установі України за місцем консульського обліку.

Маємо констатувати, що виключень для жінок-медиків наразі немає, тому вони зобов’язані ставати на військовий облік у ТЦК та СП за місцем своєї реєстрації.

Всі інші жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням на загальних засадах.

Щодо відповідальності за ухилення від військового обліку, то вона передбачена статтею 210 КУпАП: Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку і передбачає штраф від 850 до 1700 грн.

Нагадаємо, стало відомо, чи мають право воєнкоми затримувати при врученні повістки.

Також Антон Маринич розповів, що буде, якщо проігнорувати повістку у поштовій скриньці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.