Нужно ли женщинам становиться на военный учет за границей: все детали

С 1 октября этого года некоторые категории женщин, в первую очередь медики, обязаны встать на военный учет. Впрочем, медицинские специалисты были военнообязанными и раньше. Также на учет в ТЦК могут стать женщины любых других профессий – добровольно.

За границу с началом великой войны выехали многие женщины. Среди них немало медицинских специалистов. Для РБК-Украина адвокат и ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич рассказывает, нужно ли становиться на учет женщинам-медикам, которые сейчас находятся за границей и в целом возможно ли это сделать.

Военный учет женщин: как быть тем, кто за границей

7 октября 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона "О воинской обязанности и военной службе", которым устанавливается взятие женщин определенных профессий на военный учет по их желанию.

Законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

Кроме того, Приказом Министерства обороны Украины №35 от 07.02.2022 определено, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины должен обеспечить взятие женщин на военный учет военнообязанных согласно Перечню специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных, с 01 октября 2023 года.

Фото: На учет должны становиться женщины, имеющие профессии врачей и фармацевтов (Getty Images)

Начиная с 24 февраля 2022 года, большое количество женщин вынуждены были выехать за пределы Украины в результате агрессии российской федерации. Многие имеют медицинскую или фармацевтическую специальность, но не все находятся на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Остановимся на женщинах-медиках. А именно на том, как, находясь за границей, стать на военный учет.

Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов установлен Постановлением Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года (далее – Порядок).

Указанным Порядком установлена обязанность для иностранных дипломатических учреждений Украины осуществлять военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете. При этом такие учреждения обязаны сообщать в течение 7 дней соответствующий ТЦК и СП о взятии или снятии с консульского учета военнообязанных граждан.

То есть консульства/посольства могут принимать на учет только женщин, которые уже встали на военный учет в Украине по месту своей регистрации. Подтверждение пребывания на военном учете – военно-учетный документ, а именно военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Получение военно-учетного документа возможно только после взятия женщины-медика на военный учет в соответствующем ТЦК и СП, то есть по месту регистрации в Украине. Также взятие женщин на военный учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

Фото: Консульства/посольства могут принимать на учет только женщин, которые стали на военный учет в Украине по месту своей регистрации (Getty Images)

Дипломатические учреждения Украины не наделены полномочиями по оформлению военно-учетных документов, а обладают чисто обязанностями по военному учету граждан, состоящих на временном консульском учете по установленной форме списков. Кроме того, для установления степени пригодности к военной службе обязательно прохождение медицинской комиссии, что так же невозможно осуществить за границей.

Можем сделать четкий вывод, что женщинам-медикам обязательно нужно становиться на военный учет, но за границей это сделать невозможно.

Что касается работодателей, которые планируют принять на работу или у которых уже работают женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на военном учете в ТЦК и СП (не получали военно-учетный документ), то такие женщины могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года. Но при условии, что они получили образование до 30 декабря 2022 года.

Что нужно, чтобы стать на военный учет в Украине

Для взятия на военный учет женщинам-медикам необходимо лично явиться в ТЦК и СП по месту регистрации и предоставить следующие документы:

• заявление о взятии на учет;

• паспорт или ID-карта;

• идентификационный номер;

• документ о получении специальности/профессии;

• справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;

• свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

• свидетельство о браке;

• фотографии 3х4.

ТЦК и СП формирует личное дело и направляет женщину на медицинскую комиссию для установления степени годности к военной службе.

Фото: Сейчас женщинам-медикам обязательно нужно становиться на военный учет, но за границей это сделать невозможно, уверяет адвокат (Виталий Носач/РБК-Украина)

Если женщина на учете хочет выехать за границу

Если женщина-медик находится на военном учете и планирует выехать за границу более чем на 3 месяца, в таком случае ей нужно лично прибыть в свой ТЦК и СП для снятия с учета и предоставить документы, подтверждающие выезд за границу. После снятия с учета в военкомате и выезда за границу необходимо стать на учет в дипломатическом учреждении Украины по месту консульского учета.

Следует констатировать, что исключений для женщин-медиков пока нет, поэтому они обязаны становиться на военный учет в ТЦК и СП по месту своей регистрации.

Все остальные женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию на общих началах.

Относительно ответственности за уклонение от военного учета, она предусмотрена статьей 210 КУоАП: Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета и предусматривает штраф от 850 до 1700 грн.

Напомним, стало известно, имеют ли право военкомы задерживать при вручении повестки.

Также Антон Маринич рассказал, что будет, если проигнорировать повестку в почтовом ящике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.