Повістки у поштовій скриньці: що буде, якщо проігнорувати

Під час мобілізації в Україні нагадувати про обов'язок з'явитися до ТЦК можуть різними способами. Зокрема, нерідко розсилають повістки поштою — рекомендованим листом, або просто кидають у поштову скриньку.

Втім, це не є належним способом оповіщення військовозобов'язаних, каже у коментарі РБК-Україна адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич . Він розповів, що буде у випадку ігнорування такого документа, якщо ви виявили його у своїй поштовій скриньці.

Повістки у поштовій скриньці: чи треба йти до ТЦК

Мобілізаційні плани під час війни треба виконувати, і повістки можуть вкидати й у поштові скриньки. Але такі папери не вважаються правильним методом оповіщення, оскільки людина має особисто розписатися в отриманні документа, говорить Антон Маринич.

"Буває, що повістки приходять на пошти за старими адресами реєстрації клієнтів. Тоді або орендарі, або нові домовласники повідомляють, що їм прийшли такі документи. Повістки у поштові скриньки можуть надсилати, щоб нагадати військовозобов'язаним, що у них є обов'язок навіть без повістки в окремих випадках з'явитися в ТЦК", – пояснює адвокат.

Втім, відповідальності за неявку до ТЦК після таких повісток не настає, і їх можна проігнорувати.

З іншого боку, багато залежить від того, який саме це лист. Наприклад, може приходити рекомендований лист, який треба отримати на пошті особисто і також розписатися в його отриманні.

"Якщо надсилається лист з описом вкладення, де вказано, що це повістка для конкретної особи, і при цьому людина її особисто отримала, вважаю, що це буде вважатися належним способом оповіщення. Адже в таких випадках військкомат тоді буде мати підтвердження (другий екземпляр опису та накладну з трек-номером), що документ отримала саме ця людина", – каже фахівець.

Якщо ж це звичайний лист, який просто кинули у поштову скриньку, то немає ніяких гарантій, що його отримає саме той, кому він адресований. Відповідно, і відповідальність за неявку до військкоматів в таких випадках відсутня.