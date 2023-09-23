Повістки у поштовій скриньці: що буде, якщо проігнорувати
Під час мобілізації в Україні нагадувати про обов'язок з'явитися до ТЦК можуть різними способами. Зокрема, нерідко розсилають повістки поштою — рекомендованим листом, або просто кидають у поштову скриньку.
Втім, це не є належним способом оповіщення військовозобов'язаних, каже у коментарі РБК-Україна адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич. Він розповів, що буде у випадку ігнорування такого документа, якщо ви виявили його у своїй поштовій скриньці.
Повістки у поштовій скриньці: чи треба йти до ТЦК
Мобілізаційні плани під час війни треба виконувати, і повістки можуть вкидати й у поштові скриньки. Але такі папери не вважаються правильним методом оповіщення, оскільки людина має особисто розписатися в отриманні документа, говорить Антон Маринич.
"Буває, що повістки приходять на пошти за старими адресами реєстрації клієнтів. Тоді або орендарі, або нові домовласники повідомляють, що їм прийшли такі документи. Повістки у поштові скриньки можуть надсилати, щоб нагадати військовозобов'язаним, що у них є обов'язок навіть без повістки в окремих випадках з'явитися в ТЦК", – пояснює адвокат.
Втім, відповідальності за неявку до ТЦК після таких повісток не настає, і їх можна проігнорувати.
З іншого боку, багато залежить від того, який саме це лист. Наприклад, може приходити рекомендований лист, який треба отримати на пошті особисто і також розписатися в його отриманні.
"Якщо надсилається лист з описом вкладення, де вказано, що це повістка для конкретної особи, і при цьому людина її особисто отримала, вважаю, що це буде вважатися належним способом оповіщення. Адже в таких випадках військкомат тоді буде мати підтвердження (другий екземпляр опису та накладну з трек-номером), що документ отримала саме ця людина", – каже фахівець.
Якщо ж це звичайний лист, який просто кинули у поштову скриньку, то немає ніяких гарантій, що його отримає саме той, кому він адресований. Відповідно, і відповідальність за неявку до військкоматів в таких випадках відсутня.
Раніше адвокат розповів РБК-Україна, чи можуть передавати повістки через родичів військовозобов'язаним і чи треба з'явитися в ТЦК, якщо такий документ не вручали особисто.
Також стало відомо, чи відмовлять реєструвати шлюб або розлучення, але при цьому немає військового квитка.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.