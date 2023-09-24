Чи мають право воєнкоми затримувати при врученні повістки: пояснення юриста

Повістки в Україні під час дії воєнного стану можуть вручати де завгодно в публічних місцях. Часто в соцмережах поширюють відео, як люди у формі затримують чоловіків, які не хочуть отримувати повістки.

Чи справді представники військкоматів можуть затримувати чоловіків і за яких обставин це може відбуватися, у коментарі РБК-Україна розповів адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич .

Чи мають право воєнкоми затримувати чоловіків при врученні повістки

Представники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки можуть затримувати людей тільки спільно з поліцією і тільки якщо має місце певне правопорушення, каже Антон Маринич.

"Також є так звані уповноважені особи або патрулі. До їх складу входять і представники Національної поліції, і військові Національної Гвардії. Вони мають бути призначені наказом коменданта. Комендант має видати наказ або інші розпорядчі документи, де має бути вказано, що саме можуть робити ці особи. Є дві окремі постанови, які визначають, що можуть робити ці уповноважені особи на період воєнного стану. Це стосується і роботи на блокпостах, і огляду житла та службових приміщень, і огляду речей особи", – пояснює спеціаліст.

Саме по собі затримання має відбуватися, якщо мав місце якийсь злочин. А якщо людина просто відмовляється отримувати повістку і при цьому поводиться нервово та агресивно, навіть така обставина навряд чи має стати підставою саме для затримання, каже адвокат.

За його словами, якщо людину затримують відверто поза правовими методами, то дзвінок тільки адвокату мало що вирішить. Тому варто скаржитися в кілька органів одночасно.

"Якщо має місце подібне затримання без скоєння злочину, скаржитись на дії працівників поліції в першу чергу можна в ДБР – Державне бюро розслідувань. Також можна звертатися і в поліцію залежно від того, який склад працює: чи тільки ТЦК, чи це ТЦК і поліція одночасно. У випадку якщо є відверте порушення з боку представників правоохоронних органів, варто скаржитись в різні органи", – підсумовує Антон Маринич.