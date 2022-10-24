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Чи пустять в Україну із простроченою посвідкою на проживання: нові умови

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Понеділок 24 жовтня 2022 15:54
Чи пустять в Україну із простроченою посвідкою на проживання: нові умови Фото: Пропуск іноземців до України (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Іноземці, у яких строк дії посвідки на проживання в Україні закінчився під час війни, мають право в'їжджати та проживати в нашій країні.

Таку постанову прийняв уряд, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Державну міграційну службу України.

Що потрібно знати іноземцям із посвідкою на проживання

Зазначається, що 21 жовтня уряд урегулював питання щодо використання документів, у яких під час війни закінчився строк дії. Йдеться про тимчасову і постійну посвідки на проживання та паспорти громадян України.

Кабмін ухвалив постанову "Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах військового стану", яка дає можливість в'їзду та законного перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, якщо строк дії їхньої посвідки на проживання закінчився після 24 лютого 2022 року або документ підлягав обміну.

Однак нові умови не стосуються громадян РФ, які мали посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, але її строк дії закінчився після 24 лютого. Для них залишається чинним візовий режим.

У всіх інших іноземців прострочена посвідка на проживання буде діяти під час воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування.

До речі, іноземці тепер зможуть додати свої посвідки у додаток "Дія".

Чи пустять в Україну із простроченою посвідкою на проживання: нові умови

Фото: Українські паспорти продовжили на час війни (gettyimages.com)

Що робити з паспортами, які потрібно міняти чи вклеювати фото

Українці, у яких терміни дії паспорта у вигляді картки закінчилися під час війни, можуть не переживати за продовження – вони є документами, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Це саме стосується і паспортів-книжок зразка 1994 року, в які потрібно вклеювати фотографії при досягненні 25 або 45 років.

Проте всі перелічені документи необхідно буде обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану.

Нагадаємо, ми писали, які цифрові документи доступні українцям за кордоном .

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