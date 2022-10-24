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Пустят ли в Украину с просроченным видом на жительство: новые условия

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Понедельник 24 октября 2022 15:54
Пустят ли в Украину с просроченным видом на жительство: новые условия Фото: Пропуск иностранцев в Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Иностранцы, у которых срок действия вида на жительство в Украине истек во время войны, имеют право въезжать и проживать в нашей стране.

Такое постановление приняло правительство, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Что нужно знать иностранцам с видом на жительство

Отмечается, что 21 октября правительство урегулировало вопрос использования документов, у которых во время войны закончился срок действия. Речь идет о временном и постоянном видах на жительство и паспортах граждан Украины.

Кабмин принял постановление "Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения", которое дает возможность въезда и законного пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства, если срок действия их вида на жительство закончился после 24 февраля 2022 года или документ подлежал обмену.

Однако новые условия не касаются граждан РФ, у которых был вид на временное или постоянное проживание в Украине, но его срок действия истек после 24 февраля. Для них остается в силе визовый режим.

У всех остальных иностранцев просроченный вид на жительство будет действовать во время военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены.

К слову, иностранцы теперь смогут добавить свои виды на жительство в приложение "Дия".

Пустят ли в Украину с просроченным видом на жительство: новые условия

Фото: Украинские паспорта продлили на время войны (gettyimages.com)

Что делать с паспортами, которые нужно менять или вклеивать фото

Украинцы, у которых сроки действия паспорта в виде карты истекли во время войны, могут не переживать за продление – они являются документами, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины.

Это же и касается и паспортов-книжек образца 1994 года, в которые нужно вклеивать фотографии при достижении 25 или 45 лет.

Однако все перечисленные документы необходимо будет обменять в течение 30 дней момента прекращения или отмены в Украине военного положения.

Напомним, мы писали, какие цифровые документы доступны украинцам за границей.

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