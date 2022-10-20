"Дія" для біженців. Які цифрові документи доступні українцям за кордоном

У країни ЄС з початку війни евакуювалися кілька мільйонів українців. Від початку у наших громадян виникало чимало проблем через відсутність міжнародних документів.

Зараз у наших громадян є можливість вирішити питання як із отриманням закордонних паспортів без повернення в Україну, так і скористатися електронними документами за кордоном, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today.

Де можна оформити закордонний паспорт біженцям

Деякі біженці евакуювалися з небезпечних регіонів не маючи навіть "внутрішнього" паспорта громадянина України. Значна кількість українців виїхали в країни ЄС без закордонних паспортів, які потрібні для навчання, роботи та поїздок.

Тепер за кордоном не обов'язково звертатися у консульство для оформлення паспорта – і внутрішній, і закордонний паспорти можуть оформити одночасно у ДП "Документ", які відкрилися за кордоном. Для цього необхідно надати відповідні документи, що підтверджують громадянство та свідоцтва про народження.

Фото: Оформлення паспорта у Польщі (gettyimages.com)

Отримати ID-картку чи закордонний паспорт можна у трьох містах Польщі:

Варшаві - Єрусалимська алея, 179, торговий центр Blue City (онлайн-черга);

Кракові - площа Яна Новака-Єзоранського, 31-154 (жива і онлайн-черга);

Гданську - Хелм. Торговий центр Cienista, 30, 80-046 (жива і онлайн-черга).

Щоб отримати ID-карту або закордонний паспорт, потрібно зареєструватися в електронну чергу. На запис online згідно з пропускною здатністю центрів відведена певна кількість талонів. Нові талони з’являються на сторінці в довільний час.

Якщо не вдається записатися заздалегідь, кожен громадянин може звернутися до найближчого центру "Паспортний сервіс" і зареєструватися в електронну чергу на отримання необхідної послуги безпосередньо в день звернення.

Після реєстрації людина отримає талон у смс-повідомленні. Виготовлення паспортів займає 7-20 днів.

Фото: Виготовлення нових паспортів займає до 20 днів (gettyimages.com)

Визнання українських цифрових документів за кордоном

Із серпня запрацювала транскордонна передачу персональних даних через сервіси "Дія" у 58 державах. Громадяни України можуть використовувати електронні відображення документів, передавати їх електронні копії та мати доступ з електронними документами до громадських послуг закордоном.

У Польщі українці можуть отримати цифровий дозвіл на проживання Diia.pl у додатку mObywatel. Електронний документ можна використовувати для підтвердження особи при перетині кордонів у межах ЄС, перебувати в Шенгенській зоні 90 днів та отримувати інші послуги.

Найближчим часом планується, що у додаток mObywatel можна буде завантажувати й українське цифрове посвідчення водія і техпаспорт.

Фото: За кордоном можна користуватися цифровими документами в "Дії" (колаж РБК-Україна)

Допомога підприємцям за кордоном через сервіси "Дії"

Українці можуть скористатися багатофункціональною гарячою лінією Diia. Бізнес (онлайн), щоб консультуватися з питань розміщення, працевлаштування та відкриття власного бізнесу у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині. Для інших країн запити розглядаються індивідуально.

• 0800 333 183 (дзвінки по Україні безкоштовні);

• +48 22266 2275 (міжнародний номер, дзвінки тарифікуються згідно з тарифами оператора);

• Через чат-бот.

Особисті професійні консультації з питань ведення бізнесу на території Польщі можна отримати у Варшаві в центрі Diia. Бізнес. Там надають:

• Професійні консультації українцям, які вимушено перебувають у Польщі.

• Консультування малого та середнього бізнесу України з юридичних питань, бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту, підбору кваліфікованих кадрів та інших питань щодо ведення підприємницької діяльності на території Польщі.

Адреса центру: вул. Багатіла, 12, Варшава.

Написати фахівцям можна на пошту: diia.business.warsaw@gmail.com.

Нагадаємо, ми писали, чи буде нова хвиля біженців із України до Європи.