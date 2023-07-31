Чи можуть біженці у Чехії перейти на інший тип перебування: офіційне пояснення

Українських біженців у Чехії попередили про обман, з яким вони можуть стикнутися, якщо захочуть змінити тип легального перебування у цій країні. Із тимчасовим захистом це неможливо.

Який виняток із правила, TRAVEL РБК-Україна повідомляє на сторінку для українців від МВС Чехії "Naši Ukrajinci".

Зазначається, що біженцям змінити статус перебування в Чехії неможливо, тому платити за такі послуги не варто.

"Остерігайтеся неправдивої інформації. Не сплачуйте за можливість змінити мету перебування, якщо ви маєте тимчасовий захист у Чеській Республіці. Це неможливо. Ніхто не зможе видати вам робочу карту, якщо ви вже маєте тимчасовий захист", – зазначили у міністерстві.

На сторінці для українців вказано, що єдиним винятком щодо зміни типу перебування для людей із тимчасовим захистом є возз'єднання з сім'єю. Однак необхідно відповідати декільком умовам:

мати тимчасовий захист щонайменше 6 місяців;

возз'єднатися можуть лише близькі члени сім'ї (чоловік/дружина, неповнолітні діти);

можна возз'єднатися тільки з особою, яка має один з визначених дозволів на перебування в Чеській Республіці.

Возз'єднатись можна з тими членами родини, які проживають в Чехії не менше 15 місяців і мають дозвіл на довгострокове або постійне місце проживання.

Для додаткової інформації варто звертатися на інфолінію, де українцям пояснять всі умови:+420 974 801 801.

Раніше повідомлялося, кому з українців відмовляють у тимчасовому захисті в Чехії.

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