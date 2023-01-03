Як біженцям возз'єднатися із родиною у Чехії: умови та процедура

Українські біженці у Чехії можуть офіційно возз'єднатися із членами сімей, які жили у цій країні до війни. Це дасть право на довготривале перебування.

Яка процедура возз'єднання сім'ї й що треба врахувати, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Хто має право подавати заяву на "возз'єднання" із членом сім'ї

Українці, котрі отримали чеський тимчасовий захист, через півроку перебування в Чехії мають право подати заяву на "возз'єднання" із деякими членами родини, які мають довгостроковий дозвіл на проживання у країні. Наприклад, це чоловіки, які працювали у Чехії давно, та їхні дружини з дітьми, які отримали візи тимчасового захисту.

Біженці мають у паспорті вклеєну візу тимчасового захисту в Чехії. Після возз'єднання сім'ї вони отримають біометричну картку, яка дає право на довгострокове проживання – 1 або 2 роки.

Претендувати на "возз'єднання" можуть:

чоловік або дружина іноземця (українця) з дійсним дозволом на перебування;

його неповнолітня або незахищена дитина;

неповнолітня дитина-сирота під його опікою;

усиновлена дитина;

батьки або опікун дитини, яка отримала міжнародний захист (статус біженця);

одинока особа віком від 65 років, яка проживатиме з родичем, що має діючий дозвіл на перебування.

людина будь-якого віку, яка не може про себе подбати про себе станом здоров'я.

Возз'єднатись можна з тими членами родини, які проживають в Чехії не менше 15 місяців і мають дозвіл на довгострокове або постійне місце проживання.

Фото: Біженці в Чехії (gettyimages.com)

Також – якщо член родини має дозвіл на проживання з метою працевлаштування і проживає у Чехії не менше 6 місяців.

Де подавати заяву та які документи потрібні

Подати заяву українці можуть як в Україні, так і Чехії. Заява розглядатиметься 270 днів. Звертатися можна:

у представництво Чеської Республіки в країні громадянства – якщо немає чинного дозволу на довгострокове перебування (понад 90 днів) у Чехії.

– якщо немає чинного дозволу на довгострокове перебування (понад 90 днів) у Чехії. У відділення МВС ЧР за місцем реєстрації проживання в Чехії – якщо людина вже перебуває на території Чехії за дозволом на довгострокове перебування (понад 90 днів), виданим з іншою метою. Наприклад, українці з тимчасовим захистом можуть подавати заяву на території Чехії.

Разом із заявою потрібно буде надати закордонний паспорт, підтвердження про забезпеченість житлом і фінансами на рівні не нижчому за прожитковий мінімум. Також необхідний поліс туристичного медичного страхування, документ про несудимість і довідку про відсутність інфекційних хвороб.

Нагадаємо, ми писали, яка країна ЄС автоматично продовжить дозвіл на проживання українцям.