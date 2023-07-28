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Кому з українців відмовляють у тимчасовому захисті в Чехії: офіційне пояснення

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П'ятниця 28 липня 2023 11:18
Кому з українців відмовляють у тимчасовому захисті в Чехії: офіційне пояснення Фото: Мітинг на підтримку України в Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які мають у Чехії дійсний дозвіл на проживання, не повинні відмовлятися від нього, щоб отримати тимчасовий захист. Таке попередження для українських громадян опублікувало Міністерство внутрішніх справ країни.

У таких випадках можна подати заяву на отримання візи толерантності, яка надається у зв'язку з війною в Україні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

У МВС Чехії застерігають українців не відмовлятися від дозволу на проживання, щоб отримати тимчасовий захист. Пояснення опублікували на спеціальній сторінці для українців у Facebook "Naši Ukrajinci".

Зазначається, що українці, які мають дійсний дозвіл на проживання, але відмовляються від нього чи не поновлюють його, не мають право на тимчасовий захист.

В таких випадках можна отримати візу толерантності (vízum za účelem strpění), яку надають у зв’язку з війною в Україні. Втім, така віза має суттєві відмінності від тимчасового захисту:

  1. не надає вільного доступу до ринку праці, необхідно подавати заяву на отримання дозволу на працевлаштування до центру зайнятості;
  2. не дає права на отримання гуманітарної допомоги, в тому числі допомоги з житлом;
  3. не дає право на державне медичне страхування.

До документів, які передбачають дійсний дозвіл на проживання, належать:

  • довгострокова віза;
  • посвідка на проживання;
  • робоча чи "синя" карта.

У міністерстві зазначають, що вчасне продовження дозволу на проживання забезпечить можливість подальшого перебування та працевлаштування в Чехії, незважаючи на розвиток подій в Україні.

"Заміна поточної посвідки на проживання на візу з метою толерантності перебування не є прийнятною альтернативою, оскільки це тільки тимчасове рішення. Після закінчення терміну дії візи ви не матимете дозволу повернутися до початкової посвідки на проживання чи подати заяву на іншу", – звертають увагу у відомстві.

Нагадаємо, ми писали, чому українці втрачають захист у Польщі.

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