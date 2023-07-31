Могут ли беженцы в Чехии перейти на другой тип пребывания: официальное объяснение

Украинских беженцев в Чехии предупредили об обмане, с которым они могут столкнуться, если захотят изменить тип легального пребывания в этой стране. Со временной защитой это невозможно.

Какое исключение из правила, TRAVEL РБК-Украина сообщает на страницу для украинцев от МВД Чехии "Naši Ukrajinci".

Отмечается, что беженцам изменить статус пребывания в Чехии невозможно, потому платить за такие услуги не стоит.

"Остерегайтесь неправдивой информации. Не платите за возможность изменить цель пребывания, если у вас есть временная защита в Чешской Республике. Это невозможно. Никто не сможет выдать вам рабочую карту, если у вас уже есть временная защита", – отметили в министерстве.

На странице для украинцев указано, что единственным исключением изменения типа пребывания для людей со временной защитой является воссоединение с семьей. Однако необходимо соответствовать нескольким условиям:

иметь временную защиту не менее 6 месяцев;

воссоединиться могут только близкие члены семьи (супруг, несовершеннолетние дети);

можно воссоединиться только с лицом, имеющим одно из определенных разрешений на пребывание в Чешской Республике.

Воссоединиться можно с членами семьи, которые проживают в Чехии не менее 15 месяцев и имеют разрешение на долгосрочное или постоянное место жительства.

Для дополнительной информации следует обращаться на инфолинию, где украинцам объяснят все условия: +420 974 801 801.

Ранее сообщалось, кому из украинцев отказывают во временной защите в Чехии.

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