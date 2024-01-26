Чи безпечно подорожувати до Єгипту: оновлені рекомендації туристам

Міністерство закордонних справ Великої Британії оновило свої рекомендації щодо поїздок до Єгипту через загострення напруги в південній частині Червоного моря навколо Ємену та війну між Ізраїлем і Газою, що триває.

Чи безпечно зараз туристам подорожувати до Єгипту та які території залишаються "зеленими", РБК-Україна повідомляє з посиланням на telegraph.co.uk та gov.uk.

МЗС повідомляє, що наразі ведуться військові дії у відповідь на спроби хуситів перешкодити руху міжнародного судноплавства в Червоному морі.

"Хоча зона діяльності обмежена Червоним морем і Єменом, існує ймовірність того, що рекомендації щодо подорожей до сусідніх країн можуть змінитися в короткий термін", – йдеться на сайті відомства.

Мандрівникам до Єгипту рекомендується уникати будь-яких подорожей у межах 20 км від єгипетсько-лівійського кордону, за винятком міста Ель-Саллум. Також – до губернаторства Північний Синай, до північної частини губернаторства Південний Синай, за дорогою Святої Катерини-Нувейбаа, до мухафази Ісмаїлія на схід від Суецького каналу, у регіони на захід від долини Нілу та дельти Нілу.

Фото: Рекомендації щодо безпеки подорожей до регіонів Єгипту (gov.uk)

Водночас відомі туристичні локації залишаються безпечними для мандрівників і позначені у рекомендаціях як "зелена зона":

Луксор, Кіна, Асуан, Абу-Сімбел і Долина Царів;

губернаторство Фаюм;

прибережні райони між дельтою Нілу та Марса-Матрух;

дорога Марса Матрух-Сіва;

місто-оазис Сіва;

губернаторство Гіза на північний схід від оазису Бахарія;

дорога між Гізою та Фарафрою (не рекомендується подорожувати дорогою між Багарією та Сівою);

оазис Бахарія, Фарафра, Біла і Чорна пустеля.

Зокрема, немає рекомендацій проти поїздок до Шарм-ель-Шейха, Хургади та Каїру. Вони позначені на карті зеленим кольором.

Нагадаємо, ми писали, що на популярному єгипетському курорті Хургада туристи помітили величезну акулу. Це була одна із найбільших морських істот, яким загрожує зникнення.

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