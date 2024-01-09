На пляжах Єгипту з'явилася величезна акула: як реагують туристи

На популярному єгипетському курорті Хургада туристи помітили величезну акулу. Морська істота завдовжки 12 метрів плавала поруч із людьми, які фотографували її на пам'ять.

Появу китової акули пов'язують із чистотою води біля узбережжя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на elwatannews.com.

Китові акули – найбільші з видів акул та риб. Вони досягають 12 м завдовжки та важать до 30 тон. Водночас це миролюбні істоти, які не нападають на людей і навіть не мають зубів. На пляжах Хургади їх бачать не вперше.

У Єгипті китову акулу називають Бахлул. Вона стала своєрідною розвагою для дайверів, які плавають із нею та позують для фотографій.

Доктор Махмуд Моаті з Інституту морських наук у Хургаді зазначив, що акула дружня до людей і зовсім не небезпечна, незважаючи на свою величезне тіло. Вона харчується дрібною рибою і водоростями. Але інколи туристи травмувалися від ударів хвоста тварини.

Китова акула вважається однією із найбільших морських істот, яким загрожує зникнення.

Нагадаємо, ми писали, що у Єгипті активізувалися акули, які нападають на туристів біля узбережжя Червоного моря. У вересні в Дахабі від зубів хижака постраждала людина.

Раніше українцям назвали помилки на відпочинку у Єгипті. Зокрема, не можна годувати риб, щоб не приваблювати до берега акул.

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