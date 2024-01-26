Безопасно ли путешествовать в Египет: обновленные рекомендации туристам

Министерство иностранных дел Великобритании обновило свои рекомендации по поездкам в Египет из-за обострения напряжения в южной части Красного моря вокруг Йемена и продолжающейся войны между Израилем и Газой.

Безопасно ли сейчас туристам путешествовать в Египет и какие территории остаются "зелеными", РБК-Украина сообщает со ссылкой на telegraph.co.uk и gov.uk.

МИД сообщает, что в настоящее время ведутся военные действия в ответ на попытки хуситов помешать движению международного судоходства в Красном море.

"Хотя зона деятельности ограничена Красным морем и Йеменом, существует вероятность того, что рекомендации по путешествиям в соседние страны могут измениться в короткие сроки", – говорится на сайте ведомства.

Путешественникам в Египет рекомендуется избегать любых путешествий в пределах 20 км от египетско-ливийской границы, за исключением города Эль-Саллум. Также – в губернаторство Северный Синай, в северную часть губернаторства Южный Синай, за дорогой Святой Екатерины-Нувейбаа, в мухафазу Исмаилия к востоку от Суэцкого канала, в регионы к западу от долины Нила и дельты Нила.

Фото: Рекомендации по безопасности путешествий в регионы Египта (gov.uk)

В то же время известные туристические локации остаются безопасными для путешественников и обозначены в рекомендациях как "зеленая зона":

Луксор, Кина, Асуан, Абу-Симбел и Долина Царей;

губернаторство Фаюм;

прибрежные районы между дельтой Нила и Марса-Матрух;

дорога Марса Матрух-Сива;

город-оазис Сива;

губернаторство Гиза северо-восточнее оазиса Бахария;

дорога между Гизой и Фарафрой (не рекомендуется путешествовать по дороге между Багарией и Севой);

оазис Бахария, Фарафра, Белая и Черная пустыня.

В частности, нет рекомендаций против поездок в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Каир. Они отмечены на карте зеленым цветом.

Напомним, мы писали, что на популярном египетском курорте Хургада туристы заметили огромную акулу. Это было одно из величайших морских существ, которым грозит исчезновение.

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