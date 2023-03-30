Черга з 5 ранку. Як купити білет на поїзд з Києва до Відня: досвід пасажирки

Із Києва до Відня українці можуть подорожувати прямим рейсом залізниці. Але придбати квитки на цей потяг навіть складніше, ніж до Варшави.

Як українці купують квитки за цим маршрутом, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на особистий досвід українки з ніком iruchenka, яким вона поділилася у TikTok.

Де можна купити квитки до Відня та чому їх мало

Днями дівчина приїхала в Київ з Мюнхена. Її маршрут складався через Берлін, Варшаву та Львів. Про потяг Київ – Відень вона знала, але ніде не змогла знайти квитки.

На вокзалі у Львові пасажирці пояснили, що поїзд Київ – Відень курсує щодня. Він має два вагони, 60 місць. Квитки можна купили лише в міжнародній касі.

"Приїхала в Київ о 8:30, а міжнародні каси відкриваються о 8-й. Квитків на поїзд на Київ – Відень вже не було. Я порахувала, що якщо 19 березня продають на 7 квітня, то 22-го я отримаю квиток на 10-те", – розповіла вона.

Коли українка приїхала 22 березня на столичний вокзал о 7 ранку, в чотири міжнародні каси вже стояли черги по 2-5 людей.

"Виявилося, що люди приїжджають о 5 ранку зі стільцями і чекають, щоб бути першими в черзі. О 7:50 каси відкриваються, вже о 8:01 перші квитки розпродані, о 8:02 не залишилося жодного. Люди, які були третіми-четвертими в черзі, нічого не отримали. Вже о 8:05 не було жодного квитка і з Відня на Київ", – поділилася дівчина.

Вона з'ясувала, що на Київ виділяється 10-15 квитків, бо поїзд їде через Житомир, Львів – у тих містах теж продають квитки.

"Потяг, як мені розказали, дуже маленький, всередині тісно і незручно, але це був би шикарний план для мене доїхати до Мюнхена, бо з Відня туди поїзд доїжджає за 4 години", – пояснила Ірина.

Фото: Залізнична станція у Львові (unsplash.com/viktor-bystrov)

Як українці вдалося придбати квиток у касі

Наступного ранку українка взяла таксі та вирушила на вокзал. О 5-й ранку вона вже була біля кас першою і змогла купити білет.

"Люди почали підтягуватися о 5:20, о шостій було чоловік 10. Відкрили 5 кас. Люди ледь не побилися за чергу, бо "другим" квитків вже не вистачить. На одну людину можна брати кілька квитків. Взагалі на Україну виділяється 30 квитків, які можна купити в міжнародній касі будь-якого міста", - звертає увагу вона.

Тому пасажирка радить приїжджати на вокзал не пізніше 5:30 ранку, щоб бути першими в черзі.

До слова, квитки на щоденний прямий поїзд Київ – Варшава можна придбати онлайн. Але через малу кількість вагонів та великий попит їх також дуже складно придбати.

Нагадаємо, ми писали, що Укрзалізниця додала поїзди для подорожі на вихідні у квітні.

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