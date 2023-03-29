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Львів і Київ. Укрзалізниця додала поїзди для подорожі на вихідні у квітні

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Середа 29 березня 2023 13:49
Львів і Київ. Укрзалізниця додала поїзди для подорожі на вихідні у квітні Фото: Поїзд Укрзалізниці (РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У квітні на вихідних курсуватимуть 7 додаткових поїздів в різні регіони України. Так більше пасажирів зможуть подорожувати на великодні свята.

За якими напрямками залізниці з'явиться більше білетів на святкові дати, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

Додаткові поїзди дадуть можливість більшій кількості людей дістатися з Києва у різні регіони країни. Графік руху буде такий:

  • до Одеси з Києва – поїзд №115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23 (та самі дати);
  • до Львова з Києва – поїзд №191/192 їздитиме 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40 (ті самі дати);
  • до Кривого Рогу – поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57 (ті самі дати);
  • до Дніпра – поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00 (ті самі дати);.
  • до Ковеля поїзд №197/198 вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45 (та самі дати);
  • до Харкова та зворотно поїзд №163/164 здійснить рейс 2 квітня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.
  • Львів з Одесою та навпаки сполучить поїзд №167/168 – 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

Квитки можна придбати у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.

Нагадаємо, ми писали, як дістатися до Чехії та Словаччини залізницею з України.

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