Очередь с 5 утра. Как купить билет на поезд из Киева в Вену: опыт пассажирки

Из Киева в Вену украинцы могут путешествовать прямым рейсом железной дороги. Но приобрести билеты на этот поезд даже сложнее, чем в Варшаву.

Как украинцы покупают билеты по этому маршруту, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на личный опыт украинки с ником iruchenka, которым она поделилась в TikTok.

Где можно купить билеты в Вену и почему их мало

На днях девушка приехала в Киев из Мюнхена. Ее маршрут складывался через Берлин, Варшаву и Львов. О поезде Киев – Вена она знала, но нигде не смогла найти билеты.

На вокзале во Львове пассажирке объяснили, что поезд Киев – Вена курсирует каждый день. У него есть два вагона, 60 мест. Билеты можно приобрести только в международной кассе.

"Приехала в Киев в 8:30, а международные кассы открываются в 8. Билетов на поезд на Киев – Вена уже не было. Я посчитала, что если 19 марта продают на 7 апреля, то 22-го я получу билет на 10-е", – рассказала она.

Когда украинка приехала 22 марта на столичный вокзал в 7 утра, в четыре международных кассы уже стояли очереди по 2-5 человек.

"Оказалось, что люди приезжают в 5 утра со стульями и ждут, чтобы быть первыми в очереди. В 7:50 кассы открываются, уже в 8:01 первые билеты распроданы, в 8:02 не осталось ни одного. Люди, которые были третьими-четвертыми в очереди, ничего не получили. Уже в 8:05 не было ни одного билета и из Вены в Киев", – поделилась девушка.

Она выяснила, что на Киев выделяется 10-15 билетов, потому что поезд едет через Житомир, Львов – в тех городах тоже продают билеты.

"Поезд, как мне рассказали, очень маленький, внутри тесно и неудобно, но это был бы шикарный план для меня доехать до Мюнхена, потому что из Вены туда поезд доезжает через 4 часа", – пояснила Ирина.

Фото: Железнодорожная станция во Львове (unsplash.com/viktor-bystrov)

Как украинке удалось приобрести билет в кассе

На следующее утро украинка взяла такси и отправилась на вокзал. В 5 утра она уже была у касс первой и смогла купить билет.

"Люди начали подтягиваться в 5:20, в шесть было человек 10. Открыли 5 касс. Люди чуть не подрались за очередь, потому что "вторым" билетов уже не хватит. На одного человека можно брать несколько билетов. Вообще на Украину выделяется 30 билетов, которые можно купить в международной кассе любого города", – обращает внимание она.

Поэтому пассажирка советует приезжать на вокзал не позже 5:30 утра, чтобы быть первыми в очереди.

Кстати, билеты на ежедневный прямой поезд Киев – Варшава можно купить онлайн. Но из-за малого количества вагонов и большого спроса их тоже очень сложно приобрести.

Напомним, мы писали, что Укрзализныця добавила поезда для поездки на выходные в апреле.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.