ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

По гуманитарным обстоятельствам. Кто может выехать с внутренним паспортом в страны ЕС

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 13:55
По гуманитарным обстоятельствам. Кто может выехать с внутренним паспортом в страны ЕС Фото: Украинская граница (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцев, бегущих от войны в страны Европы, в первые месяцы пропускали через границу с внутренним паспортом. Сейчас список лиц, кто может попасть в ЕС без загранпаспорта, сузился.

Кого пропустят на границе с внутренним паспортом, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

Пропустят эвакуированных женщин, детей и лиц с инвалидностью

Пресс-служба ведомства объясняет, что выезд в страны ЕС по внутреннему паспорту гражданина Украины возможен для следующих категорий:

  • Лиц (женщин, детей и людей с инвалидностью), эвакуируемых из районов ведения боевых действий.

"По гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям с сопредельными странами, выезд за границу граждан Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения осуществляется по внутреннему паспортному документу гражданина Украины", - отмечают в Госпогранслужбе.

По гуманитарным обстоятельствам. Кто может выехать с внутренним паспортом в страны ЕС

Фото: Выехать с внутренним паспортом могут граждане из районов боевых действий (gettyimages.com)

Это означает, что с внутренним паспортом украинцев пропускают пограничники соседних стран. Для тех, кто планирует въезд в другие страны Европы, внутренний паспорт может быть недостаточным документом даже при условии, что украинцы эвакуированы из регионов, где ведутся активные боевые действия.

Поэтому украинские пограничники рекомендуют обратиться в компетентный орган страны Евросоюза, в которую планируется поездка, чтобы уточнить, достаточно ли такого документа.

Как отмечают украинцы в комментариях к посту, в Польшу, Болгарию и Румынию сейчас пропускают только с биометрическими паспортами или визами в обычных загранпаспортах. Это связано с тем, что в Украине и зарубежных консульствах возобновлено оформление загранпаспортов.

Напомним, мы писали, что из Украины могут уехать до 5 миллионов украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба выезд за границу
Отдых в Украине
Мнения
Людмила Кузюк
Впервые в неизвестной стране. Чего ждать украинцам от жизни в Испании
Людмила Кузюк
специально для РБК-Украина
Влодзимеж Щурек
Музеи вместо шахт. Как Катовице в Польше превратили в зеленый туристический город
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Наталья Наконечная
Как студентам выехать за границу во время войны в Украине: советы
Наталья Наконечная
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Катерина Колонович
Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Все мнения