По гуманитарным обстоятельствам. Кто может выехать с внутренним паспортом в страны ЕС

Украинцев, бегущих от войны в страны Европы, в первые месяцы пропускали через границу с внутренним паспортом. Сейчас список лиц, кто может попасть в ЕС без загранпаспорта, сузился.

Кого пропустят на границе с внутренним паспортом, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

Пропустят эвакуированных женщин, детей и лиц с инвалидностью

Пресс-служба ведомства объясняет, что выезд в страны ЕС по внутреннему паспорту гражданина Украины возможен для следующих категорий:

Лиц (женщин, детей и людей с инвалидностью), эвакуируемых из районов ведения боевых действий.

"По гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям с сопредельными странами, выезд за границу граждан Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения осуществляется по внутреннему паспортному документу гражданина Украины", - отмечают в Госпогранслужбе.

Фото: Выехать с внутренним паспортом могут граждане из районов боевых действий (gettyimages.com)

Это означает, что с внутренним паспортом украинцев пропускают пограничники соседних стран. Для тех, кто планирует въезд в другие страны Европы, внутренний паспорт может быть недостаточным документом даже при условии, что украинцы эвакуированы из регионов, где ведутся активные боевые действия.

Поэтому украинские пограничники рекомендуют обратиться в компетентный орган страны Евросоюза, в которую планируется поездка, чтобы уточнить, достаточно ли такого документа.

Как отмечают украинцы в комментариях к посту, в Польшу, Болгарию и Румынию сейчас пропускают только с биометрическими паспортами или визами в обычных загранпаспортах. Это связано с тем, что в Украине и зарубежных консульствах возобновлено оформление загранпаспортов.

Напомним, мы писали, что из Украины могут уехать до 5 миллионов украинцев.