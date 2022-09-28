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Найгірший сценарій. Із України можуть виїхати до 5 мільйонів українців

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Середа 28 вересня 2022 11:16
Найгірший сценарій. Із України можуть виїхати до 5 мільйонів українців Фото: Кордон України (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Україну можуть полишити до 5 мільйонів громадян, якщо війна затягнеться надовго. Наразі за кордоном залишаються 1,2 мільйона українців, які виїхали з країни після 24 лютого.

Про це сказала директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань державної служби.

"Є ризик, що більшість не повернеться додому"

Про кількість українців, які вже виїхали з країни та ще можуть полишити її в майбутньому, експерт розповіла під час семінару "Відповідальне лідерство – основа побудови ґендерно-орієнтованого врядування", що відбувся у рамках Рішельє-форуму публічної служби.

"Із 24 лютого до 19 вересня з України виїхали близько 8,4 млн людей. В’їхали за цей час – 7,2 млн. Наразі за кордоном перебувають 1,2 млн людей з України. Вагому частину, окрім жінок із дітьми, складають малий прикордонний рух, відрядження, відпустки, виїзд іноземців у перші дня війни, перетин кордонів з метою пільгового ввезення автомобілів", - пояснила Елла Лібанова.

За її припущеннями, за кордоном можуть залишитися 500-600 тисяч із тих людей, які виїхали через війну. Втім, якщо війна триватиме довго, понад рік – українці продовжать виїжджати, максимальна кількість емігрантів може сягнути 5 млн осіб.

Найгірший сценарій. Із України можуть виїхати до 5 мільйонів українців

Фото: Українські біженці на кордоні Польщі (twitter.com/straz_graniczna)

Також існує ризик, що після скасування воєнного стану за кордон до своїх дружин з дітьми почнуть виїжджати чоловіки.

"У світі відбувається жорстка конкуренція за трудові ресурси. Європа старішає сильніше за Україну і компенсує це старіння емігрантами. Українці, що виїхали, є добре освіченими, значну їх частину складають діти шкільного і студентського віку. Відтак, якщо ця хвиля емігрантів перебуватиме у Європі більше року, є ризик, що більшість не повернеться додому", - підкреслила директор Інституту демографії та соціальних досліджень.

"Щоб повернути українців додому, слід зберігати зв'язки на всіх рівнях"

Для того, щоб Україна не втратила мільйони своїх громадян, які змущені були шукати прихисток за кордоном, необхідно підтримувати з ними зв'язки. Люди мають відчувати себе українцями і зберігати зв’язки з Україною. Для цього потрібні зусилля як на рівні держави, так і – місцевих громад, шкіл, дитсадків, роботодавців, вважає Елла Лібанова.

"Важливо, аби роботодавці зберігали зайнятість працівників, які виїхали з України. Інакше після війни втратимо робочу силу. Відзначу, що з початком війни в Україну повернулися близько 180 тисяч чоловіків, які виїхали з країни раніше. Вони верталися свідомо, із рішенням захищати свої країну. На такий рівень свідомості робимо ставку, коли аналізуємо перспективи повернення українців з-за кордону", - зауважила експерт.

Нагадаємо, ми писали, що кожен п'ятий біженець у Польщі повернеться в Україну до зими.

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