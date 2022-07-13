Через год Украина будет в топ-5 стран мира для посещения туристами, – эксперт

Туристический бум в Украине наступит после завершения войны, убежден Александр Черный

Иностранцы массово не поедут в Украину, пока будет продолжаться война. Но после завершения боевых действий мы войдем в список самых посещаемых государств мира.

Такое мнение в колонке для РБК-Украина высказал специалист по туризму Александр Черный.

"Было бы неправильно утверждать, что после начала войны иностранцы совсем перестали к нам ехать. Как и неправильно называть их туристами, будь-то классическими или деловыми. В основном речь идет о дипломатическом корпусе, журналистах, миротворцах и благотворительных организациях, волонтерах", – обращает он внимание.

По мнению Чорного, ожидать восстановления туристического трафика не стоит, пока будет продолжаться война.

Фото: За год после окончания войны Украине войдет в список самых популярных локаций мира, уверен эксперт (Getty Images)

"Вопрос безопасности для туриста из любой страны – "номер один" на протяжении всей поездки. Даже принципиальнее, чем наличие воздушного сообщения", — объясняет он.

Александр Черный уверен: бум на путешествия в нашу страну – еще впереди: "он непременно произойдет, мы точно будем в топ-5 стран мира для посещения. Через год после войны, когда будет открытое небо и будет по крайней мере номинально безопасно".

Напомним, мы писали, кто чаще всего едет в Украину во время войны.