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Через рік Україна буде у топ-5 країн світу для відвідування туристами, – експерт

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Середа 13 липня 2022 12:11
Через рік Україна буде у топ-5 країн світу для відвідування туристами, – експерт Фото: Туризм в Україні відновиться після війни (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Туристичний бум в Україні настане після завершення війни, переконаний Олександр Чорний

Іноземці масово не поїдуть в Україну, поки триватиме війна. Але після завершення бойових дій ми увійдемо до списку найбільш відвідуваних держав світу.

Таку думку у колонці для РБК-Україна висловив фахівець з туризму Олександр Чорний.

"Було б неправильно стверджувати, що після початку війни іноземці зовсім перестали до нас їхати. Як і неправильно називати їх туристами, будь-то класичними чи діловими. Здебільшого мова йде про дипломатичний корпус, журналістів, миротворців та благодійні організації, волонтерів", – звертає він увагу.

На думку Чорного, очікувати на відновлення туристичного трафіку не варто, допоки триватиме війна.

Через рік Україна буде у топ-5 країн світу для відвідування туристами, – експерт

Фото: За рік після закінчення війни Україні увійде до списку найпопулярніших локацій світу, впевнений експерт (Getty Images)

"Питання безпеки для туриста з будь-якої країни – "номер один" упродовж всієї подорожі. Навіть принциповіше, аніж наявність повітряного сполучення", - пояснює він.

Олександр Чорний впевнений: бум на мандрівки до нашої країни – ще попереду: "Він неодмінно станеться, ми точно будемо у топ-5 країн світу для відвідування. Через рік після війни, коли буде відкрите небо і буде принаймні номінально безпечно".

Нагадаємо, ми писали, хто найчастіше їде в Україну під час війни.

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