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Въезд не для всех. Кто из иностранцев приезжает в Украину во время войны

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 07:30
Въезд не для всех. Кто из иностранцев приезжает в Украину во время войны Фото: Достопримечательности в Киеве (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Иностранцам не советуют посещать любой регион страны

После возвращения в Киев посольств четырех десятков стран все больше иностранцев интересуются посещением нашей страны во время войны.

Вопросы о том, безопасно ли путешествовать в главные города Украину сейчас, на профильных ресурсах набирают десятки тысяч просмотров, сообщает TRAVEL РБК-Украина. В частности, на сайте социального сервиса Quora.

Хотя прямого запрета на поездки в Украину иностранцев нет, им все же настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в страну. Сегодня большинство иностранцев, которые въезжают в Украину - это волонтеры в составе гуманитарных миссий или дипломаты из специальных делегаций. Также – журналисты, которые освещают события в нашей стране.

Однако эксперты отрасли туризма убеждены, что после окончания войны в Украину интерес к путешествиям в нашу страну будет высоким.

"Никогда не знаешь, куда прилетит". Иностранцы ждут поездок в Украину после войны

Туристический интерес к Украине после войны будет ошеломляющим, прогнозируют украинские эксперты отрасли. Тем временем многие иностранцы интересуются возможностью посетить нашу страну уже в ближайшее время.

Среди вопросов на международных онлайн-форумах – безопасно ли ехать в Украину и какие локации стоит посетить после окончания войны и восстановления инфраструктуры.

Въезд не для всех. Кто из иностранцев приезжает в Украину во время войныФото: Архитектура Львова (pixabay.com)

Ответы дают иностранцы, которые находятся в Украине уже много времени. Например, Роланд Бартетзко объясняет, что на данный момент в стране нет абсолютно безопасного места.

"Я был в большинстве крупных городов Украины. Нет ни одного из них, куда я бы сказал, что ехать абсолютно безопасно, даже в Львов на западе. Никогда не знаешь, куда "прилетит", — пишет он.

Также Роланд добавляет, что россияне атакуют украинскую железнодорожную инфраструктуру.

"И если вы путешествуете на поезде, особенно на вокзале, всегда существует риск попадания. С другой стороны, ездить на машине проблематично из-за отсутствия бензина, а авиаперелетов нет", — обращает внимание он.

Ситуация может быстро измениться, и после серьезной атаки иностранец может оказаться "заблокированным" на определенной территории.

"Три недели назад я ездил в Одессу, и там было относительно безопасно, если не считать случайного ракетного обстрела гавани, а сейчас гораздо опаснее. Россияне разбомбили мост у Черного моря, по которому я проезжал за день до того. Так что не вполне безопасно ездить в основные города", — добавляет иностранец.

Въезд не для всех. Кто из иностранцев приезжает в Украину во время войны

Фото: В Одессе стало опаснее из-за ракетных обстрелов (pixabay.com)

Для желающих поддержать украинских волонтеров он просит писать на его электронную почту.

Волонтеры и дипломаты. Кто едет в Украину сегодня

О приезде иностранных туристов во время войны и речи быть не может, обращает внимание Мария Юхновец, президент Ассоциации въездных туристических операторов Украины, представитель компании-туроператора "Sputnik Kyiv DMC".

"Это огромная и самая большая ответственность — жизнь людей. В стране война, полномасштабное вторжение российских оккупантов, введено военное положение, закрытое небо, ежедневные ракетные обстрелы и сирены, которыми не следует пренебрегать", — говорит специалист в комментарии РБК-Украина.

По словам эксперта, в Украине действительно сейчас немало граждан других стран, но это журналисты, многочисленные волонтеры или участники делегаций, прибывающих для переговоров и других целей.

Можно ли иностранцам въехать в страну: необходимые документы

В Украине остановлено авиасообщение, однако въезд и выезд иностранных граждан наземным транспортом разрешен. Открыты пункты пропуска на границе с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой. В тое время КПП с Россией, Беларусью и Приднестровьем закрыты.

До недавнего времени из ЕС в Украину иностранцы въезжали только при наличии биометрического паспорта. Из Турции и Грузии было достаточно ID-карты. Также нужно было подтвердить цель визита и условия проживания – например, бронь отеля и медицинскую страховку, сообщается на сайте visitukraine.today.

С введением военного положения поездки с туристической целью сошли "на нет", зато с другими целями граждане других государств по-прежнему могут въезжать в Украину.

Например, посещение нашей страны актуально для родственников граждан Украины. Тут действуют особые правила: если иностранец не происходит из страны или региона, которые участвуют в войне против Украины (РФ, Беларусь, Крым, ОРДЛО), он может въехать при наличии действительного паспорта и визы (если со страной установлен визовый режим).

Также необходимо подтвердить цель пребывания и финансовое обеспечение на этот период, обратный билет. Для тех, кто едет к родственникам – документ, подтверждающий родственные связи.

Въезд не для всех. Кто из иностранцев приезжает в Украину во время войныФото: Контрольно-пропускной пункт на украинской границе (facebook.com/DPSUkraine)

Для тех иностранцев, которые в эти дни приезжают от европейских волонтерских центров и провозят гуманитарную помощь, условия въезда максимально упрощены.

Для таких грузов с соответствующим сопровождением созданы специальные "зеленые коридоры" для транспорта на таможне. То лицо, которое будет принимать "гуманитарку" в Украине, должно заранее сообщить информацию о транспортном средстве – отправить письмо с контактами по электронному адресу пограничного отряда или в Западное региональное управление с указанием пункта пропуска.

Напомним, мы писали, что из-за обстрелов в Одессе уничтожены три отеля.

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