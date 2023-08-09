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Частичный доступ. Когда в Одессе откроют пляжи: ответ горсовета

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Среда 09 августа 2023 16:19
Частичный доступ. Когда в Одессе откроют пляжи: ответ горсовета Фото: Пляж в Одессе (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Одессе и Одесской области готовят пляжи, на которых разрешат отдых с купанием в море. Соответствующее распоряжение на днях подписал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Какие пляжи позволят открыть для отдыхающих, еще определяют, сообщили TRAVEL РБК-Украина в пресс-службе Одесского горсовета.

"В настоящее время Одесский городской совет проводит работу по определению участков пляжных зон, которые могут быть доступны для посещения гражданами с целью оздоровления и купания в море в пределах береговой зоны, а также их соответствия требованиям приказа Одесской ОВА", – рассказала пресс-секретарь мэрии Наталия Мальцева.

После того, как подготовительные мероприятия будут завершены, комиссии обследуют участки, а акты обследований направят в Одесскую областную военную администрацию для принятия решения о возможном частичном доступе к определенным участкам пляжных зон.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер призвал Одесскую, Белгород-Днестровскую и Измаильскую РВА провести соответствующую подготовку пляжей до 10 августа.

"Призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесщина могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, так что ждем всех на наши лучшие в мире пляжи", – обратился он.

Частичный доступ. Когда в Одессе откроют пляжи: ответ горсоветаФото: Предупреждение об опасности мин в Одессе (gettyimages.com)

Официальное разрешение открыться для купания получат пляжи, которые будут иметь.

  • защитные сетки, исключающие попадание мин;
  • наблюдательно-спасательные посты;
  • буи;
  • средства громкой речи;
  • укрытие поблизости.

В июне в Одессе готовились открыть пляжи – от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана. Условием была отгороженная сетками зона купания. Доступ к пляжам планировали открыть только в светлое время суток.

Но после подрыва Каховской ГЭС вода в море была признана загрязненной. Сейчас качество воды в Черном море отвечает санитарным нормам.

Тем временем, в Украине можно провести отпуск с отдыхом в бассейнах с горками и волнами. Аквапарки работают в западных регионах страны, куда украинцы больше всего едут отдыхать этим летом.

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