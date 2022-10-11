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На час кризи. Безкоштовний проїзд поїздами Іспанії продовжують на рік

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Вівторок 11 жовтня 2022 16:11
На час кризи. Безкоштовний проїзд поїздами Іспанії продовжують на рік Фото: Поїзди до Іспанії (facebook.com/antena3noticias)
Автор: Ольга Маджумдар

В Іспанії українці зможуть безкоштовно їздити поїздами ще в 2023 році. Таке рішення озвучила міністр фінансів Марія Хесус Монтеро.

Що потрібно знати про умови безкоштовних поїздок, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на The Independent.

Рішення запровадити безкоштовний проїзд у поїздах приміських маршрутів та поїздах середнього прямування (60-300 км) було прийнято з 1 вересня після успіху єдиного проїзного за 9 євро у Німеччині.

Спочатку програму було введено на 4 місяці – до 31 грудня 2022 року. Такий крок був "частиною національного плану боротьби із соціально-економічними наслідками війни в Україні", щоб людям було дешевше добиратися на роботу та навчання.

Тепер в уряді вирішили продовжити безкоштовний проїзд щонайменше до кінця 2023 року. Скористатися проїзними зможуть місцеві жителі та іноземці.

На час кризи. Безкоштовний проїзд поїздами Іспанії продовжують на рікФото: Безкоштовний проїзд для власників абонементів (facebook.com/Renfe)

Проїзні можна придбати на приміських поїздах Renfe Cercanias та Rodalies, а також на регіональних лініях середньої довжини (маршрути Media Distancia), що покривають відстань менше 300 км. Не включені до схеми швидкісні поїзди та потяги далекого прямування.

Пільга призначена для власників абонементів. Щоб отримати карти Mas Renfe, можна зареєструватися онлайн, а потім показати QR-код персоналу станції.

На більш далекі відстані пасажири зможуть отримати 50% знижку, а всі квитки на метро, ​​автобуси та трамваї будуть дешевшими як мінімум на 30%.

Нагадаємо, ми писали, до яких країн українці продовжують виїжджати під час війни.

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