ua ru
Вт, 11 октября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На время кризиса. Бесплатный проезд в поездах Испании продлевают на год

Новина українською →
Вторник 11 октября 2022 16:11
На время кризиса. Бесплатный проезд в поездах Испании продлевают на год Фото: Поезда в Испании (facebook.com/antena3noticias)
Автор: Ольга Маджумдар

В Испании украинцы смогут бесплатно ездить поездами еще в 2023 году. Такое решение озвучила министр финансов страны Мария Хесус Монтеро.

Что нужно знать об условиях бесплатных поездок в поездах, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на The Independent.

Решение ввести бесплатный проезд в поездах пригородных маршрутов и поездах среднего следования (60-300 км) было принято с 1 сентября после успеха единого проездного за 9 евро в Германии.

Первоначально программа была введена на 4 месяца – до 31 декабря 2022 года. Такой шаг был ''частью национального плана борьбы с социально-экономическими последствиями войны в Украине'', чтобы людям было дешевле добираться на работу и учебу.

Теперь в правительстве решили продлить бесплатный проезд как минимум до конца 2023 года. Воспользоваться проездными смогут как местные жители, так и иностранцы.

На время кризиса. Бесплатный проезд в поездах Испании продлевают на год Фото: Бесплатный проезд для владельцев абонементов (facebook.com/Renfe)

Проездные можно приобрести на пригородных поездах Renfe Cercanias и Rodalies, а также на региональных линиях средней протяженности (маршруты Media Distancia), покрывающих расстояние менее 300 км. Не включены в схему скоростные поезда и поезда дальнего следования.

Льгота предназначена для владельцев абонементов. Чтобы получить карты Mas Renfe, можно зарегистрироваться онлайн, потом показать QR-код персоналу станции.

На более дальние расстояния пассажиры смогут получить 50% скидку, а все билеты на метро, ​​автобусы и трамваи будут дешевле как минимум на 30%.

Напомним, мы писали, в какие страны украинцы продолжают выезжать во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания
Отдых в Украине
Мнения
Елена Колченогова
Поиск жилья и выплаты. К чему готовиться украинцам, переехавшим в Швейцарию
Елена Колченогова
юрист консалтинговой и аутсорсинговой компании Nota Group
Людмила Кузюк
Впервые в неизвестной стране. Чего ждать украинцам от жизни в Испании
Людмила Кузюк
специально для РБК-Украина
Влодзимеж Щурек
Музеи вместо шахт. Как Катовице в Польше превратили в зеленый туристический город
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Наталья Наконечная
Как студентам выехать за границу во время войны в Украине: советы
Наталья Наконечная
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Все мнения