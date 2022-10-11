На время кризиса. Бесплатный проезд в поездах Испании продлевают на год

В Испании украинцы смогут бесплатно ездить поездами еще в 2023 году. Такое решение озвучила министр финансов страны Мария Хесус Монтеро.

Что нужно знать об условиях бесплатных поездок в поездах, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на The Independent.

Решение ввести бесплатный проезд в поездах пригородных маршрутов и поездах среднего следования (60-300 км) было принято с 1 сентября после успеха единого проездного за 9 евро в Германии.

Первоначально программа была введена на 4 месяца – до 31 декабря 2022 года. Такой шаг был ''частью национального плана борьбы с социально-экономическими последствиями войны в Украине'', чтобы людям было дешевле добираться на работу и учебу.

Теперь в правительстве решили продлить бесплатный проезд как минимум до конца 2023 года. Воспользоваться проездными смогут как местные жители, так и иностранцы.

Фото: Бесплатный проезд для владельцев абонементов (facebook.com/Renfe)

Проездные можно приобрести на пригородных поездах Renfe Cercanias и Rodalies, а также на региональных линиях средней протяженности (маршруты Media Distancia), покрывающих расстояние менее 300 км. Не включены в схему скоростные поезда и поезда дальнего следования.

Льгота предназначена для владельцев абонементов. Чтобы получить карты Mas Renfe, можно зарегистрироваться онлайн, потом показать QR-код персоналу станции.

На более дальние расстояния пассажиры смогут получить 50% скидку, а все билеты на метро, ​​автобусы и трамваи будут дешевле как минимум на 30%.

Напомним, мы писали, в какие страны украинцы продолжают выезжать во время войны.