Будуть штрафувати. Країна ЄС готує реєстр автомобілів із українськими номерами

Мінтранс Чехії готує реєстр автомобілів із українськими номерами, щоб вести облік водіїв із тимчасовим захистом.

Нововведення полегшить владі видачу штрафів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на aktualne.cz.

Передбачається, що реєстр розпочне роботу у другій половині 2023 року. У Чехії налічується близько 38 000 автомобілів з українськими номерами.

"Ми вводимо це головним чином для того, щоб можна було відстежити відповідальність порушників. Зіставити автомобіль з конкретною людиною, що зараз часто буває складно", – сказав виданню Lidový noviním міністр транспорту Мартін Купка.

Мерії та муніципалітети не можуть надсилати штрафи водіям, якщо особу порушника не встановлено. У деяких випадках влада Чехії може переглядати реєстри транспортних засобів країн ЄС, але у випадку з Україною це не допоможе.

"Ми хочемо, щоб закон був простим. У реєстрі має бути зв'язок між автомобілем та особою з правом тимчасового захисту. Там будуть не всі технічні дані про транспортний засіб, а лише необхідні параметри", – сказав міністр.

Фото: Водіїв із України не штрафують (pixabay.com)

Наразі транспортні засоби з України не повинні проходити технічний огляд у Чехії, оскільки вважаються автомобілями у міжнародному сполученні. Однак застрахувати їх також неможливо.

"Якщо незастрахований автомобіль завдасть збитків у Чехії, ми відшкодуємо збитки постраждалій стороні і не вимагатимемо компенсації від українських автомобілістів. Ця допомога діє протягом 6 місяців після виїзду з території України", – розповів Володимир Крейзар із Чеського офісу страховиків.

Після 6-місячного терміну страхова компанія стягне гроші з незастрахованого винуватця.

За даними страхових компаній, з початку березня минулого року до кінця лютого цього року у Чехії сталося 173 ДТП за участю українських автомобілів.

Нагадаємо, ми писали,як довго можна їздити до ЄС авто з українською реєстрацією.

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