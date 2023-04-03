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Будуть штрафувати. Країна ЄС готує реєстр автомобілів із українськими номерами

Фото: Автомобілі з українськими номерами в Чехії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Мінтранс Чехії готує реєстр автомобілів із українськими номерами, щоб вести облік водіїв із тимчасовим захистом.

Нововведення полегшить владі видачу штрафів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на aktualne.cz.

Передбачається, що реєстр розпочне роботу у другій половині 2023 року. У Чехії налічується близько 38 000 автомобілів з українськими номерами.

"Ми вводимо це головним чином для того, щоб можна було відстежити відповідальність порушників. Зіставити автомобіль з конкретною людиною, що зараз часто буває складно", – сказав виданню Lidový noviním міністр транспорту Мартін Купка.

Мерії та муніципалітети не можуть надсилати штрафи водіям, якщо особу порушника не встановлено. У деяких випадках влада Чехії може переглядати реєстри транспортних засобів країн ЄС, але у випадку з Україною це не допоможе.

"Ми хочемо, щоб закон був простим. У реєстрі має бути зв'язок між автомобілем та особою з правом тимчасового захисту. Там будуть не всі технічні дані про транспортний засіб, а лише необхідні параметри", – сказав міністр.

Фото: Водіїв із України не штрафують (pixabay.com)

Наразі транспортні засоби з України не повинні проходити технічний огляд у Чехії, оскільки вважаються автомобілями у міжнародному сполученні. Однак застрахувати їх також неможливо.

"Якщо незастрахований автомобіль завдасть збитків у Чехії, ми відшкодуємо збитки постраждалій стороні і не вимагатимемо компенсації від українських автомобілістів. Ця допомога діє протягом 6 місяців після виїзду з території України", – розповів Володимир Крейзар із Чеського офісу страховиків.

Після 6-місячного терміну страхова компанія стягне гроші з незастрахованого винуватця.

За даними страхових компаній, з початку березня минулого року до кінця лютого цього року у Чехії сталося 173 ДТП за участю українських автомобілів.

Нагадаємо, ми писали,як довго можна їздити до ЄС авто з українською реєстрацією.

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