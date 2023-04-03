Будут штрафовать. Страна ЕС готовит реестр автомобилей с украинскими номерами

Минтранс Чехии готовит реестр автомобилей с украинскими номерами, чтобы вести учет водителей с временной защитой.

Нововведение облегчит властям выдачу штрафов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на aktualne.cz.

Предполагается, что реестр начнет работать во второй половине 2023 года. В Чехии насчитывается около 38 000 автомобилей с украинскими номерами.

"Мы вводим это главным образом для того, чтобы можно было отследить ответственность нарушителей. Сопоставить автомобиль с конкретным человеком, что сейчас часто бывает сложно", – сказал изданию Lidový noviním министр транспорта Мартин Купка.

Мэрии и муниципалитеты не могут присылать штрафы водителям, если личность нарушителя не установлена. В некоторых случаях власти Чехии могут просматривать реестры транспортных средств стран ЕС, но в случае с Украиной это не поможет.

"Мы хотим, чтобы закон был простым. В реестре должна быть связь между автомобилем и лицом с правом временной защиты. Там будут не все технические данные о транспортном средстве, а только необходимые параметры", – сказал министр.

Фото: Водителей из Украины не штрафуют (pixabay.com)

В настоящее время транспортные средства из Украины не должны проходить технический осмотр в Чехии, поскольку считаются автомобилями в международном сообщении. Однако застраховать их также невозможно.

"Если незастрахованный автомобиль нанесет ущерб в Чехии, мы возместим ущерб пострадавшей стороне и не будем требовать компенсацию от украинских автомобилистов. Эта помощь действует в течение 6 месяцев после выезда с территории Украины", – рассказал Владимир Крейзар из Чешского офиса страховщиков.

После 6-месячного срока страховая компания взыщет деньги с незастрахованного виновника.

По данным страховых компаний, с начала марта прошлого года до конца февраля этого года в Чехии произошло 173 ДТП с участием украинских автомобилей.

Напомним, мы писали, как долго можно ездить в ЕС на авто с украинской регистрацией.

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